केरल के बाद अब जयपुर में BL0 अधिकारी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में क्या बताई वजह?

जयपुर में मुकेश जांगिड़ (48) नाम के एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने कल देर रात बिंदायका रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। एसआईआर क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात मुकेश कथित तौर पर यह घातक कदम उठाने से पहले अपनी मोटरसाइकिल से रेलवे ट्रैक तक गए थे। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें उन्होंने कुछ अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बिंदायका पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नोट में किए गए दावों और उनकी मृत्यु के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

बिंदायका थानाधिकारी (SHO) विनोद वर्मा के अनुसार, जांगिड़ ने कथित तौर पर बिंदायका क्रॉसिंग के पास जयपुर-फुलेरा रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। पुलिस को मिले नोट में कथित तौर पर काम का दबाव, मानसिक तनाव और अपने सुपरवाइजर की ओर से संभावित निलंबन का उल्लेख किया गया है। अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और नोट की सामग्री के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।