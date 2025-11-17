Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़jaipur blo officer died by suicide falls in front of train gave reason extreme pressure for sir and harassment
केरल के बाद अब जयपुर में BL0 अधिकारी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में क्या बताई वजह?

केरल के बाद अब जयपुर में BL0 अधिकारी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में क्या बताई वजह?

संक्षेप: बिंदायका थानाधिकारी (SHO) विनोद वर्मा के अनुसार, जांगिड़ ने कथित तौर पर बिंदायका क्रॉसिंग के पास जयपुर-फुलेरा रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। पुलिस को मिले नोट में कथित तौर पर काम का दबाव, मानसिक तनाव और अपने सुपरवाइजर की ओर से संभावित निलंबन का उल्लेख किया गया है।

Mon, 17 Nov 2025 02:17 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

जयपुर में मुकेश जांगिड़ (48) नाम के एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने कल देर रात बिंदायका रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। एसआईआर क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात मुकेश कथित तौर पर यह घातक कदम उठाने से पहले अपनी मोटरसाइकिल से रेलवे ट्रैक तक गए थे। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें उन्होंने कुछ अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बिंदायका पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नोट में किए गए दावों और उनकी मृत्यु के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिंदायका थानाधिकारी (SHO) विनोद वर्मा के अनुसार, जांगिड़ ने कथित तौर पर बिंदायका क्रॉसिंग के पास जयपुर-फुलेरा रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। पुलिस को मिले नोट में कथित तौर पर काम का दबाव, मानसिक तनाव और अपने सुपरवाइजर की ओर से संभावित निलंबन का उल्लेख किया गया है। अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और नोट की सामग्री के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।

जांगिड़ कलवार के धर्मपुरा गांव में रहते थे और उनके भाई गजानंद ने बताया कि उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। इस घटना ने शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं, कुछ लोगों ने चल रहे मतदाता सूची संशोधन के दौरान की आवश्यकताओं और फील्ड फंक्शनरीज (कर्मचारियों) के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच संबंध का हवाला दिया है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Rajasthan News Suicide Case
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।