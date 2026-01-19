जयपुर ऑडी कांड: आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार, 16 लोगों को रौंद कर भागा था; ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

संक्षेप: आरोपी का नाम दिनेश रनवा है और वे हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था। इस दौरान उसने अपने ठिकाने भी बदले जिससे पुलिस को उस तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

जयुपर में 9 जनवरी को ऑडी कार से 16 लोगों को कुचलने वाले आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जयपुर दक्षिण के पत्रकार कॉलोनी पुलिस स्टेशन की एक टीम आरोपी को कैमरे के सामने लाई और इस दौरान उसके एक हाथ और पैर पर पट्टी बंधी नजर आई। यहां तक कि उसकी टी-शर्ट भी फटी हुई थी। आरोपी का नाम दिनेश रनवा है और वे हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था। इस दौरान उसने अपने ठिकाने भी बदले जिससे पुलिस को उस तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

पुलिस के मुताबिक, 9 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजकर 15 मिनट पर अजमेर रोड पर चल रहे चेन सर्च ऑपरेशन के दौरान तेज रफ्तार ऑडी कार ने लोगों को कुचल दिया था। इस दौरान 1 की मौत हो गई थी तो 12 लोग घायल हो गए थे। घायलों को एसएमएस अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल में ईलाज के लिए भर्जी कराया गया था। स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) मदन लाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि, 'अभी तक 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 12 लोग घायल हैं। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कार राज्य के बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन मालिक और कार में सवार लोग राजस्थान के ही हैं।'

घायल शख्स ने बताई आपबीती हादसे में घायल हुए एक शख्स ने एएनआई को बताया कि हम ग्रुप में खाना खा रहे थे तभी अचानक एक कार ने टक्कर मार दी। उन्होंने कहा, 'हम खाना खा रहे थे और हमें एक आवाज सुनाई दी। अचानक एक कार आई और उसने हमें टक्कर मार दी।'

500 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाले डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि 'पुलिस की जांच में पता चला कि दिनेश हाईवे पर मौजूद होटलों और ढाबों में छिपा हुआ है। पुलिस ने करीब 100 किलोमीटर के एरिया में लगे 500 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाले। इसमें रिंग रोड और स्लिप रोड पर मौजूद होटलों, ढाबों और ट्रक स्टॉप प्वाइंट की सीसीटीवी फुटेज शामिल थीं। पुलिस ने आरोपी के सोलर प्लांट साइट्स पर भी छापेमारी की। रविवार को रिंग रोड पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने दिनेश रनवा को गिरफ्तार कर लिया।'