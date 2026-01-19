Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Jaipur Audi hit and run case police arrests accused driver
जयपुर ऑडी कांड: आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार, 16 लोगों को रौंद कर भागा था; ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

जयपुर ऑडी कांड: आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार, 16 लोगों को रौंद कर भागा था; ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

संक्षेप:

आरोपी का नाम दिनेश रनवा है और वे हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था। इस दौरान उसने अपने ठिकाने भी बदले जिससे पुलिस को उस तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

Jan 19, 2026 09:59 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

जयुपर में 9 जनवरी को ऑडी कार से 16 लोगों को कुचलने वाले आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जयपुर दक्षिण के पत्रकार कॉलोनी पुलिस स्टेशन की एक टीम आरोपी को कैमरे के सामने लाई और इस दौरान उसके एक हाथ और पैर पर पट्टी बंधी नजर आई। यहां तक कि उसकी टी-शर्ट भी फटी हुई थी। आरोपी का नाम दिनेश रनवा है और वे हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था। इस दौरान उसने अपने ठिकाने भी बदले जिससे पुलिस को उस तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, 9 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजकर 15 मिनट पर अजमेर रोड पर चल रहे चेन सर्च ऑपरेशन के दौरान तेज रफ्तार ऑडी कार ने लोगों को कुचल दिया था। इस दौरान 1 की मौत हो गई थी तो 12 लोग घायल हो गए थे। घायलों को एसएमएस अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल में ईलाज के लिए भर्जी कराया गया था। स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) मदन लाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि, 'अभी तक 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 12 लोग घायल हैं। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कार राज्य के बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन मालिक और कार में सवार लोग राजस्थान के ही हैं।'

घायल शख्स ने बताई आपबीती

हादसे में घायल हुए एक शख्स ने एएनआई को बताया कि हम ग्रुप में खाना खा रहे थे तभी अचानक एक कार ने टक्कर मार दी। उन्होंने कहा, 'हम खाना खा रहे थे और हमें एक आवाज सुनाई दी। अचानक एक कार आई और उसने हमें टक्कर मार दी।'

ये भी पढ़ें:लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद; जानिए जयपुर में ये क्या नया विवाद
ये भी पढ़ें:संकट की डोर! जयपुर में पतंगबाजी के दौरान मांझे से 153 लोग घायल,3 की मौत
ये भी पढ़ें:कलेक्टर अधिकारी कमरों में छिप रहे है, बार बार टॉयलेट जा रहे है- हनुमान बेनीवाल

500 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाले

डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि 'पुलिस की जांच में पता चला कि दिनेश हाईवे पर मौजूद होटलों और ढाबों में छिपा हुआ है। पुलिस ने करीब 100 किलोमीटर के एरिया में लगे 500 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाले। इसमें रिंग रोड और स्लिप रोड पर मौजूद होटलों, ढाबों और ट्रक स्टॉप प्वाइंट की सीसीटीवी फुटेज शामिल थीं। पुलिस ने आरोपी के सोलर प्लांट साइट्स पर भी छापेमारी की। रविवार को रिंग रोड पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने दिनेश रनवा को गिरफ्तार कर लिया।'

चरवाहों से खान मांगकर खाया

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने बताया कि घटना के अगले दिन वह गोनेर से पैदल ही भाग गया था। कैमरों से बचते हुए रिंग रोड के किनारे-किनारे पैदल चलता रहा। करीब 7-8 घंटा पैदल चलने के बाद जंगल में झाड़ियों के बीच ही थककर गिर पड़ा। जब वह आगे बढ़ा तो चरवाहों से खान मांगकर खाया और रात में उन्हीं के साथ रुक गया।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Road Accident News Jaipur News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।