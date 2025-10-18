जयपुर में मिल रही 24 कैरेट सोने से बनी मिठाई, दाम सुनकर उड़ जाएंगे होश

संक्षेप: राजस्थान के जयपुर में एक मिठाईवाले ने 24 कैरेट सोने से मिठाई बना दी है। इस मिठाई की कीमत एक लाख रुपए से ज्यादा है। मिठाई वाले ने इसका नाम स्वर्ण प्रसादम रखा है।

हर साल दीवाली का त्योहार आते ही मिठाइयों का बाजार सज जाता है। इस दौरान देश के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग तरह की मिठाइयां भी देखनेन को मिलती हैं। कई बार ये मिठाइयां अपने स्वाद के लिए तो कई बार अपने दाम के लिए इन मिठाइयों की खूब चर्चा रहती है। ऐसी ही एक मिठाई राजस्थान के जयपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मिठाई का दाम सुनकर लोग अचंभित हो जा रहे हैं। जयपुर की एक मिठाईवाले ने स्वर्ण प्रसादम नाम की एक मिठाई बाजार में लॉन्च की है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है।

मिठाई में क्या है खास जयपुर की इस मिठाई में सबसे खास बात यह है कि इसे 24 कैरेट सोने को भस्म करके बनाया गया है। दुकान मालिक से मिली जानकारी के अनुसार, इस मिठाई का स्वाद अपने आप में बहुत अच्छा है। इसकी कीमत की जानकारी देते हुए दुकान मालिक ने बताया कि एक किलोग्राम स्वर्ण प्रसादम मिठाई की कीमत 1 लाख, 11 हजार रुपए है।