महिला PM बनी तो साड़ी पहनकर ही बनेगी; रामभद्राचार्य का ओवैसी को जवाब

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाली महिला पीएम वाले बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज राजस्थान में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने ओवैसी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रामभद्राचार्य ने साफ कहा कि अगर देश में कोई महिला पीएम बनेगी तो वह साड़ी पहनकर ही बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि AIMIM चीफ दिन में सपने देख रहे हैं।

जयपुर में एएनआई से बातचीत में स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि ओवैसी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति और हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया गया था, इसके बाद वह और क्या चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी दिन में सपने देखने का काम कर रहे हैं। यदि भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है, तो वह साड़ी पहनेगी।

इससे पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एक सभा में कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने इसके पीछे मुख्य कारण भारत के संविधान को बताया है, जो सभी समुदायों के लोगों को समान दर्जा देता है। 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले, शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के संविधानों के बीच अंतर स्पष्ट किया।ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान का संविधान यह तय करता है कि केवल एक विशेष धर्म से संबंधित व्यक्ति ही वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है।