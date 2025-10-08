रोचक होगा अंता उपचुनाव; कांग्रेस ने दिया प्रमोद जैन को टिकट, नरेश मीणा ने की निर्दलीय लड़ने की घोषणा

अंता विधानसभा उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका परिणाम जनता के मूड को बताने में काफी मदद करेगा, कि लोग प्रदेश की मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं। भाजपा अगर जीतती है तो यह सीएम के लिए बेहद राहत भरा होगा।

राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख सामने आने के बाद कांग्रेस ने यहां पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर विश्वास जताते हुए उन्हें उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले साल 2023 में भी कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया था। लेकिन भाजपा के कंवरलाल ने उनको हराकर विधायक सीट पर कब्जा कर लिया था। वहीं प्रमोद जैन भाया को टिकट मिलने के बाद अब अंता विधानसभा सीट, हॉट सीट बन गई है और इस बार यहां पहले से ज्यादा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्योंकि नरेश मीणा इसके पहले ही अंता से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं।

कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब सबकी निगाहें भाजपा के उम्मीदवार पर टिक गई हैं। हालांकि इस रेस में भाजपा में पूर्व मंत्री रहे प्रभु लाल सैनी सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा कंवरलाल मीणा के परिवार से भी टिकट देने का विचार भाजपा बना रही है। भाजपा ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए सांसद दामोदर अग्रवाल को प्रभारी बनाया है। यहां दावेदारी की रेस में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। ऐसे में टिकट के इच्छुक दावेदारों की लम्बी फेहरिस्त को देखते हुए टिकट की घोषणा से पहले बीजेपी जल्द ही कोर कमेटी की बैठक बुला सकती है।

अंता विधानसभा उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका परिणाम जनता के मूड को बताने में काफी मदद करेगा, कि लोग प्रदेश की मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं। राजनीतिज्ञों की मानें तो अगर उपचुनाव बीजेपी जीतती है तो यह माना जाएगा की प्रदेश की जनता को सरकार का कामकाज पसंद आ रहा है। वहीं अगर भाजपा यह चुनाव हारती है तो विपक्ष और ज्यादा खुलकर सरकार की आलोचना करने में पीछे नहीं रहेगा। ऐसे में अंता विधानसभा सीट हाडोती के राजनीतिक भविष्य को भी तय कर सकती है।