पूरा देश राजस्थान पुलिस की ओर देख रहा है- रांका ने जिस युवक के लिए उठाई आवाज, आखिर उसके साथ क्या हुआ था
आशुतोष रांका ने जिस युवक मयंक की मौत पर अफसोस जताया, वह सिर्फ 'ओवन द बेकरी एंड कैफे' के संचालक नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने शौक और मेहनत के दम पर एक अलग पहचान बनाई थी। उनके इस कारोबार की शाखाएं जयपुर और अहमदाबाद में थीं।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जयपुर में एक कैफे संचालक मयंक की मौत का मुद्दा उठाया और इस घटना पर बेहद अफसोस जताते हुए मृतक और उसके परिवार के लिए न्याय की मांग की। अपनी पोस्ट में रांका ने लिखा कि मयंक और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पूरा देश फिलहाल राजस्थान पुलिस की ओर देख रहा है। वहीं आगे उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या अब राजस्थान में कानून-व्यवस्था जैसी कोई चीज बची ही नहीं है?
दरअसल सीजेपी के नेता ने मयंक गोपालिया नाम के जिस युवक की मौत का मुद्दा उठाया, उस पर 5 नवंबर की रात को दो लोगों ने लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला किया था। इसके बाद करीब 11 दिन तक अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद वो हार गए और सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथे शख्स की तलाश जारी है।
पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक इस वारदात के मुख्य आरोपियों की पहचान शाहरुख और मोहम्मद रशीद उर्फ अल्तमश के रूप में हुई है, जबकि पुलिस ने वारदात में इनका साथ देने वाले अकमान खान को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश जारी है।
युवती से मिलने के लिए बार-बार आता था शाहरुख
प्राप्त जानकारी के अनुसार मयंक गोपालिया जयपुर के वैशाली नगर में 'ओवन द बेकरी एंड कैफे' चलाते थे और उनके कैफे पर काम करने वाली एक युवती से मुख्य आरोपी शाहरुख की पहचान थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इसी युवती से शाहरुख का कुछ विवाद चल रहा था, जिसके लिए वह बार-बार कैफे में आ रहा था।
मयंक ने कैफे से बाहर विवाद सुलझाने को कहा था
मयंक के भतीजे हर्षवर्धन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शाहरुख के बार-बार कैफे में आने से पूरा स्टाफ परेशान हो रहा था, जिसके बाद इसी बात को लेकर मयंक ने उसे कैफे में आने से मना किया था। मयंक ने शाहरुख से कहा था कि वह कैफे में आने के बजाय अपना विवाद बाहर सुलझाए।
जान से मारने की धमकी देकर गया था शाहरुख
भतीजे ने बताया कि 29 या 30 अक्टूबर को इसी बात को लेकर शाहरुख के साथ काका की कहासुनी भी हुई थी। विवाद बढ़ने पर शाहरुख, मयंक को जान से मारने और सबक सिखाने की धमकी देकर चला गया था। इसके बाद 5 नवंबर की रात जब मयंक कैफे से घर लौट रहे थे, तब हमलावरों ने उन पर लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला किया था।
सिर पर पहला वार होते ही जमीन पर गिर पड़े मयंक
घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके अनुसार सिर पर पहला वार होते ही मयंक जमीन पर गिर पड़े, लेकिन इसके बाद भी हमलावर नहीं रूके और उन्हें कम से कम छह बार और मारा और फिर वहां से भाग गए। इस दौरान उनके दो साथी दोपहिया वाहनों पर उनका इंतजार करते हुए दिखाई दिए।
बुरी तरह से घायल करने के बाद साथियों के साथ भाग निकले
गोपालिया को रॉड से पीटकर बुरी तरह घायल करने के बाद, दोनों आरोपी गाड़ी लेकर खड़े अपने साथियों की ओर भागे और वहां से भाग निकले। बाद में स्थानीय लोगों ने गोपालिया को देखा और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जहां 11 दिन चले इलाज के बाद 16 नवंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया।
कैफे में काम करने वाली युवती के साथ थी शाहरुख की दोस्ती
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बेकरी में काम करने वाली उस युवती की शादी शाहरुख के साथ तय हो चुकी थी। हालांकि, शाहरुख के दुर्व्यवहार के कारण युवती के परिजनों ने यह रिश्ता तोड़ दिया था। इसके बाद, शाहरुख ने बेकरी पर आकर युवती का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। जब मयंक ने हस्तक्षेप किया और शाहरुख को वहां आने से रोकते हुए परिसर से भगा दिया, तो शाहरुख ने इस मामले को लेकर उन्हें मार डालने की धमकी दी।
मयंक गोपलिया सिर्फ एक कैफे संचालक नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने शौक और मेहनत के दम पर एक अलग पहचान बनाई थी। वह 'ओवन द बेकरी एंड कैफे' के संचालक थे। उनके इस कारोबार की शाखाएं जयपुर और अहमदाबाद में थीं।
सोशल मीडिया पर मयंक काफी सक्रिय रहते थे। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई वीडियो मौजूद हैं, जिनमें वह अपने कारोबारी सफर, बेकिंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े अनुभव साझा करते नजर आते हैं। एक पोस्ट में उन्होंने अपने सफर को 'आईटी स्कॉलर से सेलिब्रिटी बेकर' बनने तक का सफर बताया था। उनके वीडियो में पॉडकास्ट के दौरान अपनी सफलता की कहानी सुनाने से लेकर कैफे में मेहमानों का स्वागत करने तक के पल दिखाई देते हैं। उन्हें कुकिंग और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी मिले थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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