राजस्थान में IT कंपनी की मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप; CEO समेत 3 पर आरोप, जा रहे थे घर छोड़ने

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला एग्जीक्यूटिव हेड पीड़िता को अपने साथ कार तक ले गई। इस दौरान उसका पति और CEO पहले से कार में मौजूद थे। फिर वे तीनों महिला मैनेजर को उसके घर छोड़ने के लिए निकले।

राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में एक महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने एक बर्थडे पार्टी के बाद पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने नशीला पदार्थ देकर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता एक प्राइवेट IT कंपनी में मैनेजर के रूप में काम करती है, और इस वारदात को करने का आरोप उसी के ऑफिस के CEO समेत तीन लोगों पर है। आरोपियों में दो पुरुष व एक महिला शामिल है।

घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पिछले शनिवार को वह एक बर्थडे पार्टी में गई थी। उस पार्टी के बाद जब सभी मेहमान धीरे-धीरे वहां से चले गए, तो वह (पीड़िता) ही वहां अकेली रह गई थी। जिसके बाद उसकी कंपनी के CEO, एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति ने मदद ऑफर करते हुए उसे घर तक छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद वह उनके साथ चली गई और इसी दौरान यह घटना हुई।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता को अपने साथ ले जाने के लिए महिला एग्जीक्यूटिव हेड उसे कार तक अपने साथ ले गई। इस दौरान उसका पति और CEO पहले से कार में मौजूद थे। फिर वे तीनों महिला मैनेजर को उसके घर छोड़ने के लिए निकले।

अगली सुबह होश आने पर पता चला पीड़िता से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि इसके बाद रास्ते में उन्होंने सिगरेट जैसी कोई चीज खरीदी और पीड़िता को दी। इसके बाद उसे लेने के बाद वह बेहोश हो गई। पुलिस ने बताया कि अगली सुबह उसे अपने साथ हुए गैंगरेप के बारे में पता चला। जिसके बाद उसने पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।

तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया उधर इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए उदयपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी गोयल ने बताया कि 'पीड़िता से मिली शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए, तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही उनसे पूछताछ भी की जा रही है।'