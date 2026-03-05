हमारे दबदबे वाले क्षेत्र में हमला, चुप न रहे भारत; ईरानी पोत गिराए जाने पर सचिन पायलट
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अमेरिकी हमले में ईरानी युद्धपोत के डूबने पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत को इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए क्योंकि यह घटना हमारे प्रभाव क्षेत्र में हुई है।
अमेरिकी पनडुब्बी के टॉरपीडो हमले में डुबोए गए ईरानी नौसैनिक युद्धपोत को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि लगातार हो रही हिंसा खत्म होगी। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में हमेशा निष्पक्ष रुख अपनाया है। भारत ने हमेशा सही और गलत में फर्क किया है। भारत सरकार को ईरानी नौसैनिक युद्धपोत को मार गिराए जाने के मामले में कुछ स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि घटना हमारे दबदबे वाले क्षेत्र में हुई है।
निष्पक्षता हमारी कूटनीति का हिस्सा
सचिन पायलट ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि जल्द इस टकराव का अंत होगा। भारत ने हमेशा से निष्पक्षता का व्यवहार रखा है। पूरी दुनिया में भारत की पोजिशन एक समझदार और परिपक्व राष्ट्र की रही है। हम सभी को इस पर कायम रहना चाहिए। किसी पक्ष का समर्थन और विरोध करना हमारी कूटनीति का हिस्सा नहीं रहा है।
हमारे प्रभाव क्षेत्र में ऐसी कार्रवाई पर उठेंगे सवाल
अमेरिका का हमला नाटो या संयुक्त राष्ट्र का नहीं है। यह अमेरिका का निजी हमला है। हमारे प्रभाव क्षेत्र में ईरान के समुद्री जहाज को गिराया गया है। इस पर हमारी सरकार और देश को स्टैंड लेना चाहिए। युद्ध कहीं और हो रहा है और हमारे प्रभाव क्षेत्र में हमला हो रहा है। हमारे प्रभाव क्षेत्र में यदि ऐसी एकतरफा कार्रवाई होगी तो भारत की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे।
भारत का रुख टू नेशन थ्यौरी का
सचिन पायलट ने आगे कहा कि यदि ऐसी हिमाकत पर हम चुप रहेंगे तो निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। हमारी सरकार की चुप्पी गलत है। भारत ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी भारत का रुख टू नेशन थ्यौरी का रहा है। हमें निष्पक्षता के आचरण से हटना नहीं चाहिए।
ट्रंप ने हम पर टैरिफ थोपा
सचिन पायलट ने कहा कि देश में तमाम सरकारें रही हैं। यह पहली सरकार है जिसको मैं दबाव में देख रहा हूं। ट्रंप ने हम पर टैरिफ थोपा। जीरो परर्सेंट टैरिफ से अमेरिका का माल हमारे देश में छा जाएगा। हमें 18 परसेंट टैरिफ देना होगा। हम रूस से तेल नहीं खरीद सकेंगे। हम 500 अरब डालर के खरीद की प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। ये एकतरफा शर्तें हैं।
सरकार की चुप्पी देश के लिए सही नहीं
पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमनें अमेरिकी डील को मान लिया है। इसको लेकर देशभर के किसान विरोध में हैं। पूरा देश समझ रहा है कि आने वाले दिनों में संकट के वक्त आएगा तो यह डील किसानों के लिए और दूध उत्पादकों के लिए फायदेमंद नहीं रहेगी। ईरान का जहाज हमारे सैनिक अभियान में शामिल होने के लिए आया था। हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। भारत सरकार की चुप्पी देश के लिए सही नहीं है।
