Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Infant dies after oxygen cylinder ran out in ambulance in Rajasthan
एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से एक दिन के नवजात की मौत, कोई नर्सिंग स्टाफ भी नहीं था

संक्षेप:

राजस्थान में लापरवाही के कारण एक दिन के नवजात की मौत होने की खबर सामने आई है। सांस लेने में तकलीफ होने के कारण नवजात को जयपुर रेफर किया गया था। उसे एंबुलेंस से ले जाया जा रहा था। रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से उसकी मौत हो गई।

Dec 13, 2025 01:39 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
राजस्थान में लापरवाही के कारण एक दिन के नवजात की मौत होने की खबर सामने आई है। सांस लेने में तकलीफ होने के कारण नवजात को जयपुर रेफर किया गया था। उसे एंबुलेंस से ले जाया जा रहा था। रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस में कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं था। ऑक्सीजन सिलेंडर नवजात के पिता द्वारा चलाया जा रहा था।

जयपुर के एक सरकारी अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस में एक दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई। बच्चे के पिता का दावा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था और ड्राइवर उन्हें किसी अन्य अस्पताल में छोड़कर चला गया।

बस्सी थाने के एसएचओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम को बस्सी के पास हुई। सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहे नवजात शिशु को भरतपुर जिले के बयाना अस्पताल से एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया था। उसके पिता और चाचा उसे निजी एंबुलेंस से ले जा रहे थे। एसएचओ ने बताया कि पिता के अनुसार, ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एंबुलेंस चालक उन्हें बस्सी सरकारी अस्पताल में छोड़कर चला गया।

एसएचओ ने आगे बताया कि बांसखो के पास पिता ने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गया है। इसके बाद एम्बुलेंस चालक पास के बस्सी अस्पताल गया, जहां डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस में कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं था और ऑक्सीजन सिलेंडर पिता द्वारा ही चलाया जा रहा था। एसएचओ ने बताया कि शव के साथ नवजात के पिता भरतपुर के लिए रवाना हो गए। इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

