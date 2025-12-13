एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से एक दिन के नवजात की मौत, कोई नर्सिंग स्टाफ भी नहीं था
राजस्थान में लापरवाही के कारण एक दिन के नवजात की मौत होने की खबर सामने आई है। सांस लेने में तकलीफ होने के कारण नवजात को जयपुर रेफर किया गया था। उसे एंबुलेंस से ले जाया जा रहा था। रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस में कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं था। ऑक्सीजन सिलेंडर नवजात के पिता द्वारा चलाया जा रहा था।
बस्सी थाने के एसएचओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम को बस्सी के पास हुई। सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहे नवजात शिशु को भरतपुर जिले के बयाना अस्पताल से एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया था। उसके पिता और चाचा उसे निजी एंबुलेंस से ले जा रहे थे। एसएचओ ने बताया कि पिता के अनुसार, ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एंबुलेंस चालक उन्हें बस्सी सरकारी अस्पताल में छोड़कर चला गया।
एसएचओ ने आगे बताया कि बांसखो के पास पिता ने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गया है। इसके बाद एम्बुलेंस चालक पास के बस्सी अस्पताल गया, जहां डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस में कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं था और ऑक्सीजन सिलेंडर पिता द्वारा ही चलाया जा रहा था। एसएचओ ने बताया कि शव के साथ नवजात के पिता भरतपुर के लिए रवाना हो गए। इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।