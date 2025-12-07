इंडिगो के संकट से राजस्थान का टूरिज्म भी डोला, तेजी से रद्द हो रहीं बुकिंग

संक्षेप: जयपुर के एक टूर ऑपरेटर, संजय कौशिक ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन का सबसे व्यस्त सीजन 10 दिसंबर से 5 जनवरी तक होता है, जिसमें क्रिसमस और नए साल का जश्न शामिल है, और चल रहे इंडिगो संकट ने इस अवधि को बुरी तरह प्रभावित किया है।

इंडिगो की धड़ल्ले से फ्लाइट कैंसिल होने का असर राजस्थान के टूरिज्म पर भी पड़ा है। दिसंबर का महीना राजस्थान पर्यटन के लिए पीक सीजन माना जाता है,लेकिन इस संकट ने यात्रा के कार्यक्रमों को बाधित किया है, पर्यटकों की तेजी से कमी और प्रमुख पर्यटन स्थलों के होटलों तथा ट्रैवल ऑपरेटरों को प्रभावित किया है। लिहाजा लोग तेजी से अपनी सारी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। बता दें कि सर्दियों का यात्रा सीजन, जिसे राज्य के लिए सबसे अधिक मुनाफे वाला समय माना जाता है, दो महीने पहले शुरू हुआ था और आमतौर पर दिसंबर में अपने चरम पर पहुंचता है।

जयपुर के एक टूर ऑपरेटर, संजय कौशिक ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन का सबसे व्यस्त सीजन 10 दिसंबर से 5 जनवरी तक होता है, जिसमें क्रिसमस और नए साल का जश्न शामिल है, और चल रहे इंडिगो संकट ने इस अवधि को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, "यह नुकसान केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जिनकी उड़ानें रद्द हुईं। एक बहुत बड़ा झटका यह है कि जिन पर्यटकों ने क्रिसमस और नए साल के लिए अपनी यात्राएं बुक की थीं, वे अब बुकिंग रद्द कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "लोग भ्रमित और चिंतित हैं कि अगर यह संकट जारी रहा, तो उनकी बुकिंग बर्बाद हो जाएगी। इसलिए, नई बुकिंग रुक गई हैं, जबकि पुरानी बुकिंग रद्द हो रही हैं। व्यस्त सीजन में इस स्थिति का सामना करने का मतलब है कि पूरे उद्योग को बड़ा झटका लगेगा।"

होटलों, खासकर वीकेंड और कम समय के लिए यात्रा करने वाले पर्यटकों को सेवा देने वालों ने सामान्य से अधिक बुकिंग रद्द होने की सूचना दी है। स्थानीय परिवहन प्रदान करने वालों और टूरिस्ट गाइडों ने भी मांग में अचानक कमी महसूस की है। उन्होंने कहा कि इन रुकावटों ने उस समय एक अपेक्षित झटका दिया है जो साल के सबसे व्यस्त समय में से एक होना चाहिए था। टूर ऑपरेटर रघुवीर सिंह ने कहा, "कई पर्यटक अपनी योजनाएं रद्द कर रहे हैं या उन्हें बदल रहे हैं क्योंकि फ्लाइट का संचालन स्थिर नहीं है और अन्य एयरलाइनों का किराया बहुत बढ़ गया है। इसका सीधा असर जयपुर, उदयपुर और जोधपुर की बुकिंग पर पड़ा है।"

किले, महल, रेगिस्तानी परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य, जनजातीय संस्कृतियां, तीर्थ स्थल और लक्जरी होटलों के साथ, राजस्थान देश में सबसे विविध पर्यटन अनुभवों में से एक प्रदान करता है। उद्योग से जुड़े लोग चेतावनी देते हैं कि उड़ानों में रुकावट, खासकर जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे प्रमुख प्रवेश द्वारों पर, पर्यटन की मजबूत विकास दर को धीमा कर देगी।

उदयपुर में एक टूरिस्ट गाइड, गजेंद्र सिंह ने कहा, "कनेक्टिविटी ही पर्यटन की रीढ़ है। अगर यह रुकावट जारी रही, तो इसका असर गहरा सकता है, खासकर छोटे ऑपरेटरों पर जो सर्दियों के पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर हैं।" उन्होंने कहा कि किराए बढ़ गए हैं और सड़क मार्ग से परिवहन के लिए भी वाहन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे और समस्याएं पैदा हुई हैं। इस झटके के बावजूद, अधिकारी आशावादी बने हुए हैं कि एक बार सामान्य उड़ान संचालन शुरू होने के बाद, राज्य का मजबूत पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र, बेहतर बुनियादी ढांचा और वैश्विक ब्रांडिंग के प्रयास इसे जल्दी ठीक होने में मदद करेंगे।

दूसरी ओर, राज्य सरकार ने कम खोजे गए स्थानों को बढ़ावा देकर इस रेगिस्तानी राज्य को साल भर का पर्यटन स्थल बनाने की योजना बनाई है। राजस्थान में पारंपरिक रूप से पर्यटन सितंबर से मार्च के बीच अधिक रहता है। गर्मी और मानसून के मौसम के दौरान पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है। हालांकि, मानसून के मौसम में वागड़ क्षेत्र द्वीपों सहित शानदार और मनमोहक स्थान प्रदान करता है।

अधिकारियों के अनुसार, ऐसे अन्य स्थानों की भी पहचान की जा रही है, जिन्हें गर्मी के मौसम के लिए बढ़ावा दिया जा सके। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सरल प्रक्रियाएं, पारदर्शी प्रशासन और समयबद्ध परियोजना कार्यान्वयन ने पर्यटन से जुड़े निवेश, विरासत संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के विकास को बढ़ावा दिया है।