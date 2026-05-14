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अजमेर से मुंबई और दौंड के लिए 3 साप्ताहिक ट्रेनों को मंजूरी, क्या रहेगा इनका रूट?

Krishna Bihari Singh वार्ता, अजमेर
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अजमेर से मुंबई और दौंड़ के लिए तीन नई वीकली ट्रेनों को मंजूरी मिली है। ये ट्रेनें जयपुर और चित्तौड़गढ़ के रास्ते चलेंगी। इससे यात्रियों और व्यापारियों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी और शनिवार से इनका संचालन शुरू होगा।

अजमेर से मुंबई और दौंड के लिए 3 साप्ताहिक ट्रेनों को मंजूरी, क्या रहेगा इनका रूट?

अजमेर के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से की जा रही मांग को देखते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के प्रयासों से अजमेर से मुंबई और दौंड के लिए तीन नई वीकली ट्रेनों को मंजूरी मिली है। इनमें से 2 ट्रेनें मुंबई के लिए जबकि एक दौंड के लिए चलेगी जो जयपुर, कोटा, रतलाम और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी। इन ट्रेनों के शुरू होने से व्यापारियों, विद्यार्थियों और पर्यटकों को काफी सुविधा होगी और रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

अजमेर से मुंबई के लिए 2 ट्रेनें

अजमेर संसदीय क्षेत्र के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग और यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की अनुशंसा पर अजमेर से मुंबई एवं दौंड़ के लिए 3 नई वीकली ट्रेनों के संचालन को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि अजमेर से मुंबई के लिए 2 नई वीकली ट्रेनों और दौंड के लिए एक वीकली ट्रेन को मंजूरी मिली है।

मुंबई जाने वाली ट्रेन का क्या रहेगा रूट?

इनमें ट्रेन संख्या 09621 और 09622 अजमेर-मुंबई वीकली एक्सप्रेस हर रविवार को जयपुर, कोटा, रतलाम और सूरत मार्ग से संचालित होगी। इसके अतिरिक्त ट्रेन संख्या 09653 एवं 09654 अजमेर-मुंबई वीकली एक्सप्रेस हर शनिवार को चित्तौड़गढ़, रतलाम और सूरत मार्ग से संचालित होगी।

दौंड तक जाने वाली ट्रेन का क्या रहेगा रूट?

दूसरी ट्रेन संख्या 09625 एवं 09626 अजमेर-दौंड वीकली एक्सप्रेस हर गुरुवार को जयपुर, कोटा, रतलाम और पूना होकर दौंड तक जाएगी।

अजमेर और आसपास के जिलों के लिए बड़ी सुविधा

इन नई ट्रेनों के संचालन से उनके अजमेर संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के जिलों के यात्रियों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, कामगारों और पर्यटकों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही रेल संपर्क और अधिक मजबूत होगा।

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शनिवार को होगा शुभारंभ

इन नई रेल सेवाओं के शुभारंभ के अवसर पर शनिवार को शाम 5:30 बजे अजमेर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें वह नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और यात्रियों से संवाद भी करेंगे। इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अजमेर संसदीय क्षेत्रवासियों की ओर से आभार जताया।

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पुरी से कोरापुट के बीच भी नई ट्रेन का ऐलान

इस बीच पुरी से कोरापुट के बीच जल्द ही एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है। यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलेगी। इससे तीर्थनगरी पुरी और आदिवासी बहुल कोरापुट के बीच आना-जाना बहुत आसान हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने इस एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। पूर्वी तटीय रेलवे ने बताया कि इस नई ट्रेन का नंबर 18407 और 18408 होगा। यह पुरी से चलकर भुवनेश्वर, संबलपुर, बोलंगीर और रायगडा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होते हुए कोरापुट पहुंचेगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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