उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए नई ट्रेन, क्या टाइमिंग? PM मोदी करेंगे शुरुआत

उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए नई रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी खुद इस ट्रेन सेवा का श्रीगणेश करेंगे। यह किन स्टेशनों से होकर गुजरेगी; क्या होगी इसकी टाइमिंग? विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh वार्ता, उदयपुरTue, 23 Sep 2025 10:54 PM
उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए पहली सीधी रेल सेवा शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी बांसवाडा में 25 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए पहली सीधी रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अजमेर मंडल के मुख्य जनसंपर्क निरीक्षक अरूण कुमार चौहान ने मंगलवार को बताया कि उदयपुर के अलावा मावली जंक्शन और भीलवाड़ा स्टेशनों पर भी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस ट्रेन के श्रीगणेश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

क्या टाइमिंग?

ट्रेन नंबर 20989 (उदयपुर से चंडीगढ़): हर बुधवार और शनिवार को शाम 4:05 बजे उदयपुर से चलेगी और अगले दिन सुबह 9:50 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।

ट्रेन नंबर 20990 (चंडीगढ़ से उदयपुर): हर गुरुवार और रविवार को सुबह 11:20 बजे चंडीगढ़ से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:25 बजे उदयपुर पहुंचेगी।

27 सितंबर से शुरुआत

अधिकारी के मुताबिक, नियमित रेल सेवा का संचालन 27 सितंबर से शुरू होगा। हफ्ते में दो दिन चलने वाली इस ट्रेन के चलने से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस ट्रेन के संचालन से दो प्रमुख पर्यटन स्थल उदयपुर और चंडीगढ़ आपस में रेल से सीधे जुड़ जाएंगे।

हफ्ते में 2 बार चलेगी

ट्रेन नंबर 20989 उदयपुर सिटी-चंडीगढ सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27 सितंबर से उदयपुर सिटी हर बुधवार और शनिवार को दोपहर बाद चार बजकर पांच मिनट पर चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। अगले दिन यह सुबह नौ बजकर 50 मिनट पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 20990 चंडीगढ-उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 28 सितंबर से चंडीगढ से हर गुरुवार और रविवार को पूर्वाह्न 11 बजकर 20 मिनट पर रवाना होकर अगले दिन 5.25 मिनट पर उदयपुर सिटी पहुंचेगी।