अलवर में इनकम टैक्स के छापे से मचा हड़कंप, आधा दर्जन गाडियों से ग्रीनलेम पहुंची टीम
अलवर जिले में बहरोड़ के औद्योगिक क्षेत्र फेस-2 में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब आयकर विभाग की टीम ने प्रसिद्ध प्लाईवुड निर्माता कंपनी ग्रीनलेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अचानक कार्रवाई की। सुबह करीब 6 बजे आठ वाहनों में सवार आयकर विभाग के अधिकारी कंपनी परिसर पहुंचे और मुख्य गेट पर पहुंचते ही जांच प्रक्रिया शुरू कर दी।
कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी, जिसके चलते कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों को पहले से कोई सूचना नहीं थी। अचानक हुई इस रेड के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अधिकारियों ने पहुंचते ही कंपनी के दस्तावेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजात खंगालने शुरू कर दिए।
सख्त निगरानी
सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की यह कार्रवाई कर संबंधी अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है। हालांकि विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से अभी कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। टीम द्वारा कंपनी के विभिन्न विभागों में अलग-अलग समूह बनाकर जांच की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य गेट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को कंपनी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है, वहीं अंदर मौजूद कर्मचारियों की आवाजाही भी नियंत्रित कर दी गई है। मीडिया कर्मियों को भी गेट के बाहर ही रोक दिया गया।
क्या है ग्रीनलेम
ग्रीनलेम कंपनी देश की जानी-मानी प्लाईवुड और लैमिनेट निर्माण कंपनियों में से एक मानी जाती है और उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखती है। बहरोड़ स्थित इसका प्लांट औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख इकाइयों में शामिल है और यहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है।
कार्रवाई देर शाम तक जारी रहने की संभावना है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों में भी हलचल देखी जा रही है। सभी की निगाहें अब इस जांच के निष्कर्ष और विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं।।
रिपोर्ट : हंसराज
