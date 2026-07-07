बेटी बनी मां की कातिल! नौकरी और प्रॉपर्टी के लालच में 7 लाख की सुपारी देकर स्कॉर्पियो से कुचलवाया
राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि बेटी ने प्रॉपर्टी और मां की नौकरी पाने के लालच में अपने जेठ के साथ मिलकर सात लाख रुपये की सुपारी देकर स्कॉर्पियो से अपनी मां की हत्या करवाई।
राजस्थान की राजधानी जयपुर से बेटी द्वारा अपनी मां को मरवाने की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। जानकारी में सामने आया है कि बेटी ने प्रॉपर्टी के लालच और नौकरी के लिए अपनी मां को मौत के घाट उतरवा दिया। इस कांड में उसका जेठ भी शामिल था। बेटी ने अपने जेठ के साथ हत्या की साजिश रची और फिर सात लाख रुपये में सुपारी देकर मां को स्कॉर्पियो से कुचलवा दिया।
बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही महिला को मारी टक्कर
पुलिस के मुताबकि, जयपुर के प्रताप नगर में रहने वाली नीरज शर्मा की हत्या हुई है। जो पहले महज एक एक्सीडेंट लग रहा था, बाद में छानबीन में हत्या की बात साममने आई है। नीरज के पति का निधन करीब साल भर पहले ही हुआ था। इसके बाद वह अपने पति की जगह पर नौकरी (एलडीसी का पद) कर रही थीं। जानकारी के मुताबिक, महिला अपन बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थीं। इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौत मौके पर ही हो गई।
उछलकर 100 फीट दूर गिरी महिला, मौत
दरअसल, इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसके आधार पर छानबीन हुई तो मामले की कड़ियां जुड़ने लगीं और अंतिम कड़ी मृतक मां की बेटी और उसके करीबी तक पहुंची। जानकारी के मुताबिक, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला करीब 100 फीट दूर उछलकर गिरी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसा कि बताया, छानबीन में कड़ियां उसकी बेटी तक पहुंची, इसके बाद बेटी और जेठ समेत सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
मृत महिला के भाई ने क्या बताया
इस घटना के बाद मृतका के भाई ने भांजी सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। भाई के मुताबिक, मेरी बहन बीते कुछ समय से परेशान चल रही थी। उसकी सास और जेठ का लड़का उसे परेशान क रहा था। वो लोग प्रॉपर्टी हड़पने की बात कह रहे थे। उसे इस सिलसिले में कई बार धमकियां भी मिल चुकी थीं। इस आधार पर उन्होंने शक जताया कि ये हत्या भी इन लोगों ने ही कराई है। पुलिस ने शक और शिकायत के आधार पर छानबीन शुरू की तो मामला धीरे-धीरे खुलने लगा।
प्रॉपर्टी हड़पने और नौकरी के लिए कराई हत्या
बाद में पुलिस जांच में पता चला कि महिला और उसकी बेटी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। बेटी अपने पिता की जगह नौकरी पाना चाहती थी। ऐसे में उसने ही अपनी मां की हत्या का प्लान रचा था, ताकि उसे मारकर प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर ले और उसकी जगह पर पिता की नौकरी भी हड़प ले। ये साजिश बेटी आयुषी ने अपने जेठ के साथ मिलकर रची थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें