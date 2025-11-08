बीकानेर में 4 बच्चों की मां ने क्यों घोंटा था अपने नवजात का गला? गिरफ्तारी के बाद सामने आया ये सच

संक्षेप: दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया, तो परिजनों ने शिकायत की। पुलिस ने शनिवार को 40 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला की बहन ने जो सच बताया, वह हैरान करने वाला है।

"माता बनी कुमाता।" बीते दिनों राजस्थान के बीकानेर में 4 बच्चों की मां ने अपने नवजात शिशू के जन्म के कुछ ही घंटों बाद गला घोंटकर मार दिया था। दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया, तो परिजनों ने शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को 40 वर्षीय गुड्डी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला की बहन ने जो सच बताया, वह हैरान करने वाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोतवाली पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) सुखराम चोटिया ने बताया कि अजीतसर गांव की रहने वाली मां गुड्डी देवी ने गुरुवार रात करीब 11 बजे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन, अगली सुबह नवजात मरा हुआ मिला।

गिरफ्तारी के बाद सामने आया ये सच गुड्डी की बड़ी बहन मैना देवी द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार- गुड्डी पहले से ही चार बच्चों की मां है। अपने पांचवे बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद गंभीर आर्थिक तंगी और एक और बच्चे की देखभाल करने में असमर्थता के कारण परेशान हो गई थी। आरोप है कि इसी कारण उसने अपने बच्चे का गला घोंट दिया।

पुलिस को शक है कि बच्चे का गला मैटरनिटी वार्ड में सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच घोंटा गया, जब परिवार के बाकी सदस्य सो रहे थे। एक अधिकारी ने बताया, "अगली सुबह मैना देवी ने बच्चे को बेजान पाया, और उसने बच्चे की गर्दन पर निशान देखे। डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया।"

मानसिक और भावनात्मक तनाव में थी महिला अपनी शिकायत में, मैना ने कहा कि गुड्डी लंबे समय से मानसिक और भावनात्मक तनाव में थी। उसके पति तारा चंद (लगभग 50) को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिससे वह लकवाग्रस्त और बिस्तर पर पड़ गए थे। 24 साल से शादीशुदा इस जोड़े के पहले से ही चार बच्चे हैं, दो बेटे और दो बेटियां। परिजनों के मुताबिक ये लोग लंबे समय से आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे।

न रुटीन चेकअप न टेस्ट से बढ़ा शक अस्पताल के कर्मचारियों ने यह भी बताया कि परिवार का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। एक स्टाफ सदस्य ने कहा, "जन्म के तुरंत बाद सूचित किए जाने के बावजूद, कोई भी रिश्तेदार कई घंटों तक बच्चे को लेने नहीं आया। गुड्डी ने अपनी नौ महीने की प्रेग्नेंसी के दौरान कोई मेडिकल चेक-अप या प्रीनेटल टेस्ट नहीं करवाया था।"