Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़In Bikaner, a mother of four strangled her newborn child due to financial difficulties.
बीकानेर में 4 बच्चों की मां ने क्यों घोंटा था अपने नवजात का गला? गिरफ्तारी के बाद सामने आया ये सच

बीकानेर में 4 बच्चों की मां ने क्यों घोंटा था अपने नवजात का गला? गिरफ्तारी के बाद सामने आया ये सच

संक्षेप: दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया, तो परिजनों ने शिकायत की। पुलिस ने शनिवार को 40 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला की बहन ने जो सच बताया, वह हैरान करने वाला है।

Sat, 8 Nov 2025 07:18 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टाइम्स, बीकानेर
share Share
Follow Us on

"माता बनी कुमाता।" बीते दिनों राजस्थान के बीकानेर में 4 बच्चों की मां ने अपने नवजात शिशू के जन्म के कुछ ही घंटों बाद गला घोंटकर मार दिया था। दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया, तो परिजनों ने शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को 40 वर्षीय गुड्डी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला की बहन ने जो सच बताया, वह हैरान करने वाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोतवाली पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) सुखराम चोटिया ने बताया कि अजीतसर गांव की रहने वाली मां गुड्डी देवी ने गुरुवार रात करीब 11 बजे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन, अगली सुबह नवजात मरा हुआ मिला।

गिरफ्तारी के बाद सामने आया ये सच

गुड्डी की बड़ी बहन मैना देवी द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार- गुड्डी पहले से ही चार बच्चों की मां है। अपने पांचवे बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद गंभीर आर्थिक तंगी और एक और बच्चे की देखभाल करने में असमर्थता के कारण परेशान हो गई थी। आरोप है कि इसी कारण उसने अपने बच्चे का गला घोंट दिया।

पुलिस को शक है कि बच्चे का गला मैटरनिटी वार्ड में सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच घोंटा गया, जब परिवार के बाकी सदस्य सो रहे थे। एक अधिकारी ने बताया, "अगली सुबह मैना देवी ने बच्चे को बेजान पाया, और उसने बच्चे की गर्दन पर निशान देखे। डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया।"

मानसिक और भावनात्मक तनाव में थी महिला

अपनी शिकायत में, मैना ने कहा कि गुड्डी लंबे समय से मानसिक और भावनात्मक तनाव में थी। उसके पति तारा चंद (लगभग 50) को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिससे वह लकवाग्रस्त और बिस्तर पर पड़ गए थे। 24 साल से शादीशुदा इस जोड़े के पहले से ही चार बच्चे हैं, दो बेटे और दो बेटियां। परिजनों के मुताबिक ये लोग लंबे समय से आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे।

न रुटीन चेकअप न टेस्ट से बढ़ा शक

अस्पताल के कर्मचारियों ने यह भी बताया कि परिवार का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था। एक स्टाफ सदस्य ने कहा, "जन्म के तुरंत बाद सूचित किए जाने के बावजूद, कोई भी रिश्तेदार कई घंटों तक बच्चे को लेने नहीं आया। गुड्डी ने अपनी नौ महीने की प्रेग्नेंसी के दौरान कोई मेडिकल चेक-अप या प्रीनेटल टेस्ट नहीं करवाया था।"

SHO चोटिया ने कहा कि पोस्टमॉर्टम से पुष्टि हुई है कि बच्चे का गला घोंटा गया था और गुड्डी देवी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, "वह फिलहाल इलाज करवा रही है और डिस्चार्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Crime News Murder
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।