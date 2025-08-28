In Bikaner, a husband upset with his wife's taunts and illicit relationship committed suicide फर्जी तरीके से नौकरी ली...; बीकानेर में पत्नी के तानों और अवैध संबंध से परेशान पति ने खाया जहर- मौत, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़In Bikaner, a husband upset with his wife's taunts and illicit relationship committed suicide

फर्जी तरीके से नौकरी ली...; बीकानेर में पत्नी के तानों और अवैध संबंध से परेशान पति ने खाया जहर- मौत

मरने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें अपनी पत्नी पर परेशान करने और अवैध संबंध के होने की बात का जिक्र किया है। इसके अलावा पति ने अपनी पत्नी के फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाने का आरोप भी लगाया है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेरThu, 28 Aug 2025 02:34 PM
राजस्थान के बीकानेर में पत्नी के तानों से परेशान आकर पति द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मरने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें अपनी पत्नी पर परेशान करने और अवैध संबंध के होने की बात का जिक्र किया है। इसके अलावा पति ने अपनी पत्नी के फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाने का आरोप भी लगाया है। यह पूरी घटना बीकानेर के खाजूवाला थाना इलाके की है।

जानकारी के मुताबिक सुसाइड करने वाले युवक का नाम विनोद है, उसने जहर पीकर आत्महत्या की है। मृतक के चचेरे भाई ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया गया है कि मृतक की पत्नी उषा समेत 4 लोगों ने सुसाइड के लिए उकसाया था। शिकायत में मृतक की पत्नी द्वारा फर्जी तरीके से नौकरी लेने, शादी शुदा होने के बावजूद अवैध संबंध होने की बात का जिक्र किया गया है।

सामने आया है कि पत्नी ने खुद को अविवाहित बताकर नौकरी पाई थी। खजुआला थाना पुलिस ने मामले की जांच विस्तार से शुरू कर दी है। आसपास के इलाके के लोगों से भी पूछताछ हो रही है। जानकारी के मुताबिक युवक ने जहरीला स्प्रे पीकर आत्महत्या की है। आरोप लगाया गया है कि पत्नी, उसका भाई, मां और कुछ रिश्तेदार उसे ऐसा करने के लिए उकसा रहे थे। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।