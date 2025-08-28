फर्जी तरीके से नौकरी ली...; बीकानेर में पत्नी के तानों और अवैध संबंध से परेशान पति ने खाया जहर- मौत

मरने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें अपनी पत्नी पर परेशान करने और अवैध संबंध के होने की बात का जिक्र किया है। इसके अलावा पति ने अपनी पत्नी के फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाने का आरोप भी लगाया है।

जानकारी के मुताबिक सुसाइड करने वाले युवक का नाम विनोद है, उसने जहर पीकर आत्महत्या की है। मृतक के चचेरे भाई ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया गया है कि मृतक की पत्नी उषा समेत 4 लोगों ने सुसाइड के लिए उकसाया था। शिकायत में मृतक की पत्नी द्वारा फर्जी तरीके से नौकरी लेने, शादी शुदा होने के बावजूद अवैध संबंध होने की बात का जिक्र किया गया है।