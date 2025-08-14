शक, शराब और कर्जा; अलवर में पति ने पत्नी का गला घोंटा- हत्या की क्या वजह?

पूरा मामला अलवर के बहरोड के नीमराणा का है। पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को दो दिन की रिमांड पर लिया है।

राजस्थान के अलवर से पति द्वारा अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की वजह पत्नी पर अवैध संबंध का शक होना बताया जा रहा है। आरोपी पति ने हत्या के बाद पुलिस को इसकी जानकारी भी दी। पूरा मामला अलवर के बहरोड के नीमराणा का है। पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को दो दिन की रिमांड पर लिया है।

नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया की 11 अगस्त को फोन के जरिये सूचना मिली थी कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद आरोपी को डिटेन कर जांच शुरू की गई है। आरोपी भूपेश शर्मा ने बताया की उसे खुद की पत्नी के चरित्र पर शक था। इस कारण उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि भूपेश (आरोपी पति) को शराब की लत थी। लगातार बढ़ रहे कर्ज से भी काफी परेशान रहता था। शराब और कर्ज के चलते उसकी पत्नी के साथ आए दिन बहस और लड़ाई होती थी। हत्या के दिन मामला बढ़ा तो भूपेश ने अपनी गुस्से में आकर चुन्नी से अपनी पत्नी का गला दबा दिया।

हत्या करने के बाद आरोपी को नही कोई गीला-शिकवा नहीं था। थाना अधिकारी ने बताया की आरोपी भूपेश ने पुलिस पूछताछ में बताया की उसकी पत्नी पर अवैध संबंध का शक होने के बाद मंजिता शर्मा को खूब समझाया था लेकिन वो नही मानी। इस वजह से उसे गुस्सा आ गया और वारदात को अंजाम दे दिया।

भूपेश पर लाखों रुपये का कर्जा भी हो गया था। हत्या के बाद पुलिस पूछताछ में बताया की उसे अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद कहा की मुझे कोई गीला शिकवा नही है । अब सिर्फ बच्चों के बार में सोच रहा हूँ। उनका क्या होगा। म्रतक की 15 साल पहले शादी हुई थी और उसके दो बच्चे है।