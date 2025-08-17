राजस्थान में BJP नेता का खौफनाक कांड! प्रेमिका संग मिलकर पत्नी का किया मर्डर, ऐसे हुआ खुलासा

रोहित ने तलाकशुदा स्कूल टीचर (प्रेमिका) के लिए अपनी पत्नी संजू सैनी की हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेमिका रितू सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर रोहित सैनी को हत्या के लिए उकसाने और मर्डर की प्लानिंग में साथ होने का आरोप है।

राजस्थान के अजमेर से भाजपा नेता द्वारा प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। नेता का नाम रोहित सैनी है। रोहित ने तलाकशुदा स्कूल टीचर (प्रेमिका) के लिए अपनी पत्नी संजू सैनी की हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेमिका रितू सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर रोहित सैनी को हत्या के लिए उकसाने और मर्डर की प्लानिंग में साथ होने का आरोप है।

प्रेमिका द्वारा हत्या के लिए दवाब बनाने का आरोप एडिशनल एसपी दीपक कुमार ने बताया, शिवजी नगर में किशनगढ़ में रहने वाली रितू सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि रितू सैनी ही रोहित को अपनी पत्नी की हत्या के लिए उसका रही थी। रोहित और रितू सैनी का प्रेम संबंध करीब दो सालों से चल रहा था। रोहित पर उसकी प्रेमिका दवाब बना रही थी कि जब तक वह अपनी पत्नी को छोड़ेगा नहीं, तब तक उसके साथ नहीं रहेगी। इसके चलते प्रेमिका के साथ मिलकर रोहित ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए मर्डर करवा दिया।

अवैध संबंध की भनक लगी तो बनाई हत्या की प्लानिंग रोहित और रितू के प्रेम संबंध में होने की बात उनके घरवालों को भी पता चल गई थी। घरवालों ने उन्हें मिलने-जुलने और संबंध बनाए रखने से रोका-टोका भी। मगर उन लोगों ने न केवल मिलना-जुलना जारी रखा बल्कि हत्या तक की प्लानिग बनाकर वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस के मुताबिक रितू हत्या के दौरान मौजूद नहीं थी, लेकिन मर्डर की प्लानिंग में भागीदार थी।

पुलिस को घुमराह करने को बनाईं कहानियां प्लानिंग के मुताबिक पति ने अपनी पत्नी की हत्या सुसराल से लौटते समय रास्ते में कराई। इसके बाद पुलिस को घुमराह करने की कहानियां सुनाईं। पति ने बताया कि ससुराल से लौटते समय रास्ते में दो लोगों ने चाकू की नोक पर ज्वेलरी छीनने की कोशिश की और मारपीट भी की। घटना के बाद संजू को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को उसने जो भी बातें बताईं उन पर शक होता रहा।