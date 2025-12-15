राजस्थान में ड्रग्स बनाने वाली फैक्टरी का भंडाफोड़, 100 करोड़ की सामग्री जब्त
पुलिस ने राजस्थान में एक ड्रग्स बनाने वाली फैक्टरी का भंडाफोड़ कर एक आदमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्टरी से 100 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री, केमिकल और उपकरण जब्त किए हैं।
महाराष्ट्र पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ ने राजस्थान के झुंझुनू में मेफेड्रोन बनाने वाली एक फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लगभग 100 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री, केमिकल और उपकरण जब्त किए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रविवार को मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस की मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ (एएनसी) द्वारा छापा करने के बाद मादक पदार्थों की फैक्टरी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
यह अभियान चार अक्टूबर को एएनसी टीम द्वारा खुफिया जानकारी के आधार पर की गई तलाशी के बाद शुरू किया गया था। ठाणे जिले में प्रारंभिक अभियान के दौरान एक करोड़ रुपए मूल्य का 501.6 ग्राम मादक पदार्थ (मेफेड्रोन), आठ मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।
एमबीवीवी के पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि इसके बाद छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद काशीगांव थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने चार और लोगों को गिरफ्तार किया और 20 लाख रुपए मूल्य की मेफेड्रोन, दो चार पहिया वाहन, एक मोटरसाइकिल और छह मोबाइल फोन जब्त किए।
जांच के दौरान मिली महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर एमबीवीवी पुलिस की एक टीम को राजस्थान भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि रविवार को टीम ने झुंझुनू में एक फैक्टरी पर छापा मारा। वहां अनिल विजयपाल सिहाग नामक एक व्यक्ति कथित तौर पर अवैध रूप से मेफेड्रोन बना रहा था।
उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने लगभग 10 किलोग्राम प्रतिबंधित सामग्री, कुछ केमिकल और उपकरण जब्त किए, जिनकी कुल कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। उन्होंने यह भी बताया कि फैक्टरी में पकड़े गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।