राजस्थान में ड्रग्स बनाने वाली फैक्टरी का भंडाफोड़, 100 करोड़ की सामग्री जब्त

संक्षेप:

पुलिस ने राजस्थान में एक ड्रग्स बनाने वाली फैक्टरी का भंडाफोड़ कर एक आदमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्टरी से 100 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री, केमिकल और उपकरण जब्त किए हैं।

Dec 15, 2025 05:47 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, ठाणे
महाराष्ट्र पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ ने राजस्थान के झुंझुनू में मेफेड्रोन बनाने वाली एक फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लगभग 100 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री, केमिकल और उपकरण जब्त किए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रविवार को मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस की मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ (एएनसी) द्वारा छापा करने के बाद मादक पदार्थों की फैक्टरी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

यह अभियान चार अक्टूबर को एएनसी टीम द्वारा खुफिया जानकारी के आधार पर की गई तलाशी के बाद शुरू किया गया था। ठाणे जिले में प्रारंभिक अभियान के दौरान एक करोड़ रुपए मूल्य का 501.6 ग्राम मादक पदार्थ (मेफेड्रोन), आठ मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

एमबीवीवी के पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि इसके बाद छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद काशीगांव थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने चार और लोगों को गिरफ्तार किया और 20 लाख रुपए मूल्य की मेफेड्रोन, दो चार पहिया वाहन, एक मोटरसाइकिल और छह मोबाइल फोन जब्त किए।

जांच के दौरान मिली महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर एमबीवीवी पुलिस की एक टीम को राजस्थान भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि रविवार को टीम ने झुंझुनू में एक फैक्टरी पर छापा मारा। वहां अनिल विजयपाल सिहाग नामक एक व्यक्ति कथित तौर पर अवैध रूप से मेफेड्रोन बना रहा था।

उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने लगभग 10 किलोग्राम प्रतिबंधित सामग्री, कुछ केमिकल और उपकरण जब्त किए, जिनकी कुल कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। उन्होंने यह भी बताया कि फैक्टरी में पकड़े गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
