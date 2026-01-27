IHMS सर्वर की सुस्ती से राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल बेहाल, SMS समेत कई अस्पतालों में मरीज परेशान

संक्षेप: राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को मंगलवार को तकनीकी खामी ने परेशान कर दिया। प्रदेशभर में सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला IHMS (इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम) सर्वर अचानक धीमा हो गया,

राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को मंगलवार को तकनीकी खामी ने परेशान कर दिया। प्रदेशभर में सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला IHMS (इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम) सर्वर अचानक धीमा हो गया, जिससे ओपीडी पर्ची, जांचों के बिल, भर्ती और डिस्चार्ज से जुड़े काम प्रभावित हो गए। सबसे ज्यादा असर जयपुर के SMS हॉस्पिटल समेत बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थानों में देखने को मिला, जहां सुबह से ही मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

दरअसल, रविवार और सोमवार को राजकीय अवकाश के चलते सरकारी हॉस्पिटलों में ओपीडी सीमित समय के लिए ही चली थी। दो दिन बाद जब मंगलवार को अस्पताल पूरी तरह खुले, तो मरीजों की संख्या सामान्य से कहीं ज्यादा रही। इसी बीच IHMS सर्वर में आई तकनीकी दिक्कत ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। सर्वर की धीमी गति के कारण पर्ची बनवाने से लेकर जांचों के बिल कटवाने तक में मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ा।

SMS हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा असर जयपुर के SMS हॉस्पिटल में मंगलवार सुबह से ही पर्ची काउंटर और बिलिंग विंडो पर मरीजों की लंबी कतारें लग गईं। कई मरीज घंटों लाइन में खड़े रहे। सर्वर की सुस्ती के कारण एक-एक पर्ची और बिल बनाने में सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा समय लग रहा था। इसका असर ओपीडी की रफ्तार पर भी पड़ा और डॉक्टरों के कक्षों के बाहर भी भीड़ बढ़ती चली गई।

अस्पताल में काम कर रहे एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि सर्वर की समस्या के चलते सबसे ज्यादा परेशानी बिल जनरेट करने में आ रही है। उनके अनुसार, “करीब 15 मिनट तक सर्वर बेहद धीमी गति से चलता है, उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है। पिछले दो घंटे से यही स्थिति बनी हुई है।”

उन्होंने यह भी बताया कि कई बार पूरा बिल तैयार होने के बाद जैसे ही प्रिंट का आदेश दिया जाता है, उसी समय सर्वर डाउन हो जाता है। ऐसी स्थिति में मरीज का पूरा बिल दोबारा नए सिरे से बनाना पड़ता है, जिससे समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो रही हैं।

मरीज और परिजन परेशान सर्वर की समस्या का सीधा असर मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ा। बुजुर्ग मरीज, महिलाएं और दूर-दराज से आए लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आए। कई मरीजों ने बताया कि छुट्टी के बाद इलाज के लिए आज ही आना मजबूरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

कुछ मरीजों का कहना था कि जब सरकार डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में सर्वर की बार-बार होने वाली खराबी गंभीर सवाल खड़े करती है।

प्रदेशभर में एक जैसा हाल केवल जयपुर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों से भी IHMS सर्वर के धीमे होने की शिकायतें सामने आई हैं। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भी बिलिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई। कहीं पर्ची बनने में देरी हुई तो कहीं जांच रिपोर्ट और डिस्चार्ज प्रक्रिया अटक गई।

स्वास्थ्य विभाग की चुनौती राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक IHMS सर्वर पर निर्भर हैं। ओपीडी पंजीकरण से लेकर जांच, दवा वितरण और भर्ती-डिस्चार्ज तक का पूरा डेटा इसी सिस्टम के जरिए संचालित होता है। ऐसे में सर्वर की थोड़ी सी भी गड़बड़ी पूरे सिस्टम को प्रभावित कर देती है।

स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती यह है कि बढ़ते मरीजों के दबाव के बीच तकनीकी ढांचे को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से मरीजों को राहत मिल सके।