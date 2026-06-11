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अगर तिल भर भी दोष निकल जाए तो मंत्री पद छोड़ जेल जाने को तैयार; किरोड़ी लाल मीणा ने दी किस बात की चुनौती

Sourabh Jain वार्ता, करौली, राजस्थान
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किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, ‘नकली बीज माफियाओं के खिलाफ हमारी टीम ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्रवाई की। झूठे आरोप लगाकर किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं किया जा सकता। यदि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो पद छोड़ दूंगा। लेकिन किसानों के हितों से समझौता कभी नहीं करूंगा।’

अगर तिल भर भी दोष निकल जाए तो मंत्री पद छोड़ जेल जाने को तैयार; किरोड़ी लाल मीणा ने दी किस बात की चुनौती

राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने नकली बीज मामले में विपक्ष की ओर से उनका इस्तीफा मांगे जाने पर पलटवार किया है और कहा है कि अगर तिल भर दोष निकल जाए तो वह मंत्री पद छोड़कर जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन खुद पर लगे ये आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉ. मीणा ने बुधवार को करौली जिले के टोडाभीम के राजोली गांव में शहीद राकेश मीणा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में बोलते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हमेशा रचे गए हैं, चाहे कोई सा भी राज हो। जो पहले चोरी कर चुके हैं, वो उन्हें फंसाना चाहते हैं।

डॉ. मीणा ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टचारियों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जिसे साथ में लेकर गया उसने कबाड़ा कर दिया। हालांकि भले ही उसने कबाड़ा कर दिया हो, लेकिन मैंने उसे पकड़वा दिया, क्योंकि जो नकली बीज को पकड़ने के नाम पर संग चलने वाला पैसा उगा रहा था, उसे जेल में डाल दिया गया है।

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'डोटासरा और गहलोत को मुझ पर हमला करने का मौका मिला'

कृषि मंत्री ने कहा कि जब पिछली सरकार के समय पेपर लीक के मामले सामने आए तब मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, गहलोत साहब तक को नहीं छोडा, अब उन्हें मेरे पर हमला करने का मौका मिल गया है। डॉ. मीणा ने कहा कि जो खुद भारी भष्टाचार में लिप्त हो वह दूसरों से कैसे कह सकता है। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के लोग उन्हें फंसाना चाहते हैं लेकिन मैं अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसना जानता हूं तो निकलना भी जानता हूं।

'मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ता हूं, फिर चाहे कोई भी हो'

आगे मीणा ने कहा, 'उनके बढते हुए कदम के कारण विरेाधियों में घबराहट हैं लेकिन मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ता हूं, फिर चाहे वह मंत्री-संत्री या व्यापारी हो, इलाज करके रहता हूं। मैं घबराने वाला नहीं हूं, सांच को आंच नहीं। सत्य परेशान हो सकता हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकता।' उन्होंने कहा, 'किरोडी की विजय होगी और भ्रष्टाचारियों का नाश होगा।'

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'भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा'

डॉ. मीणा ने कहा कि वह विशेष अभियान चलाएंगे और किसी को लूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जड़-जड़ तक जम गया है और भ्रष्टाचार देश को उसी तरह खोखला कर रहा है, जैसे पेड़ में दीमक लग गया हो। उन्होंने कहा कि ‘आजकल राजनीति में लोग आ रहे हैं और वह सोचते हैं विधायक, मंत्री एवं मुख्यमंत्री बन जाए और अपना घर भर लो, लेकिन यह राजनीति का काम नहीं।’

कृषिमंत्री ने बताई उनके पास है कौन सी दौलत

मीणा ने कहा कि उनके पास नैतिकता की ताकत, आत्मबल, ईमानदारी और रात दिन मेहनत करने के साथ सबसे बड़ा जनता का आशीर्वाद हैं अगर किसी प्रकार की गलत कार्रवाई की कोशिश की गई तो कोई ऐसी हथकड़ी नहीं बनी जो किरोड़ी के हाथ में लग जाए, क्योंकि उन्हें जनता का आर्शीवाद मिला हुआ है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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