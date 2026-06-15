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मैं राष्ट्रवादी हूं! ऐ मच्छर, अभी बताऊं तेरे को…; अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाला युवक- VIDEO

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी युवक ने कहा- मैं राष्ट्रवादी हूं। किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं। उसने धमकाते हुए अंदाज में कहा- अभी बताऊं तेरे को क्या हूं मैं? 

मैं राष्ट्रवादी हूं! ऐ मच्छर, अभी बताऊं तेरे को…; अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाला युवक- VIDEO

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जयपुर में प्रदर्शन के दौरान थप्पड़ मारने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान युवक ने धमकी भरे अंदाज में कहा- ऐ मच्छर, अभी बताऊं तेरे को क्या हूं मैं? युवक ने खुदको राष्ट्रवादी बताते हुए कहा- मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं। इस हमले को लेकर दीपके का भी बयान आया है, उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले को डर और कायरता की निशानी बताते हुए मुद्द से भटकाने वाला करार दिया है।

हमला करने वाले युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में

मामला जयपुर के शहीद स्मारक का है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन करने के लिए शामिल हुए थे। तभी अभिजीत दीपके को एक युवा ने थप्पड़ जड़ दिया। आनन-फानन में लोगों ने दीपके को मौके से हटाया। इतने में हमला करने वाले युवक को भीड़ ने घेर लिया और मारपीट करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाला और आरोपी युवक को हिरासत में लिया।

ये भी पढ़ें:1 नहीं 10 थप्पड़ मारिए.., खुद पर हुए हमले पर क्या बोले अभिजीत दीपके? VIDEO

मैं राष्ट्रवादी हूं! ऐ मच्छर, अभी बताऊं तेरे को क्या हूं मैं?

इस दौरान युवक ने कहा- ये देश को खराब कर रहे हैं। ये मच्छर, जिहादी मानसिकता के लोग। ये जो अभिजीत आया है, ये देश के लोगों को बरगला रहा है। पेपर लीक तो इनका बहाना है। मैं जयपुर से हूं। मैं राष्ट्रवादी हूं। युवक ने कहा- मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं। इसके बाद आवाज तेज करते हुए कहा- तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊं तेरे को क्या हूं मैं? राष्ट्रवादी हूं मैं।

अभिजीत दीपके बोले- एक नहीं दस थप्पड़ मारिए…

अपने ऊपर हुए हमले पर अभिजीत दीपके ने रिएक्शन देते हुए कहा था- ये हमें डराने-धमकाने और मुद्दे से भटकाने की रणनीति है। हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है- धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। आप एक बार नहीं चाहे कितनी भी बार हमला करवा लीजिए। एक नहीं दस थप्पड़ मारिए, लेकिन हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको इस्तीफा देना ही होगा। आप लोग भटकिए मत। हमारा एक ही मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा।

दरअसल, आज 15 जून को राजस्थान के जयपुर में शहीद स्मारक पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जुटने वाले थे। तभी भीड़ में एक-दो लोगों ने अभिजीत के थप्पड़ जड़ दिए। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो में दिखाई देता है- अभिजीत अपने समर्थक के कंधे पर बैठे थे, तभी एक लड़के ने थप्पड़ जड़ दिया। फिर दूसरे ने भी जड़ा। इतने में वहां भगदड़ मच गई। अभिजीत को अलग ले गए। जबकि मारपीट करने वाले लड़कों के साथ भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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