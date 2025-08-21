पत्नी से झगड़े में पति पीने लगा तेजाब, बचाने में पुलिस का जवान भी झुलसा; वर्दी जली

पत्नी से हुए झगड़े के दौरान एक पति ने तेजाब पीने का प्रयास किया, जिसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचा पुलिसकर्मी भी झुलस गया। हादसे में जवान के हाथ और वर्दी भी जल गई।

राजस्थान के जैसलमेर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पत्नी से झगड़े में पति तेजाब की शीशी खोलकर पीने लगा, तभी मौके पर मौजूद पुलिस के जवान ने उसे बचाने की कोशिश की और खुद झुलस गया। हादसे में पति की जान तो बच गई, लेकिन पुलिसकर्मी खुद बुरी तरह झुलस गया, उसकी वर्दी भी जल गई।

एसपी अभिषेक शिवहरे ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि चांदन गांव में पति-पत्नी के बीच झगड़े की सूचना मिली थी। मामले के निपटारे के लिए पुलिस कांस्टेबल खीम सिंह को मौके के लिए भेजा गया।

स्थानीय युवक राधेश्याम सोनी ने झगड़े के दौरान तेजाब पीने का प्रयास करने लगा। कांस्टेबल खीम सिंह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उससे बोतल छीन ली। इस प्रयास में उसके हाथ बुरी तरह झुलस गए। वर्दी पर भी तेजाब के छींटे पड़े और जल गई।