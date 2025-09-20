पत्नी से मिलने मायके गया शख्स था, साथ में लड़के को देख भड़का, उठाया खौफनाक कदम

राजस्थान के कोटा जिले में एकशख्स को अपनी पत्नी के एक रिश्तेदार की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी को दोनों के बीच प्रेम संबंध होने का शक था। पुलिस के अनुसार, 33 साल का चंद्र प्रकाश कुशवाह शनिवार सुबह अपनी पत्नी रेखा कुशवाह से मिलने कोटा आया।

राजस्थान के कोटा जिले में एकशख्स को अपनी पत्नी के एक रिश्तेदार की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी को दोनों के बीच प्रेम संबंध होने का शक था। पुलिस के अनुसार, 33 साल का चंद्र प्रकाश कुशवाह शनिवार सुबह अपनी पत्नी रेखा कुशवाह से मिलने कोटा आया। वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। चंद्र ने अपनी पत्नी को उसके कथित प्रेमी 32 साल के दीपक कुशवाह के साथ देखा जिससे वह गुस्सा हो गया।

बोरखेड़ा पुलिस थाने के सर्कल निरीक्षक देवेश भारद्वाज ने बताया कि चंद्र ने खयावदा गांव (बरान जिले) के निवासी दीपक पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान स्थिति को काबू करने की कोशिश में रेखा और उसकी मां भी घायल हो गईं।

अधिकारी ने बताया कि घायलों को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दीपक की मौत हो गई। रेखा का इलाज किया जा रहा है, जबकि उसकी मां की हालत सामान्य है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।