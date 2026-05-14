NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में जयपुर के दो भाइयों से पूछताछ, 15 लाख में खरीदने की बात कबूली
नीट (यूजी) 2026 के पेपर लीक के मामले में जयपुर के दो भाई संदेह के घेरे में हैं। राजस्थान पुलिस को शक है कि दोनों भाइयों ने लीक हुए पेपर को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। 3 मई को हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक होने की खबरों के कारण रद्द कर दिया गया है।
नीट (यूजी) 2026 के पेपर लीक के मामले में जयपुर के दो भाई संदेह के घेरे में हैं। राजस्थान पुलिस को शक है कि दोनों भाइयों ने लीक हुए पेपर को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। 3 मई को हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक होने की खबरों के कारण रद्द कर दिया गया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ निवासी दिनेश बिवाल और मांगीलाल से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इन दोनों ने कथित तौर पर लीक हुए पेपर को हासिल किया और राजस्थान भर में सक्रिय एक बड़े नेटवर्क के जरिए इसे बांटने में मदद की।
राकेश मांडवारिया शहर में 'आरके कंसल्टेंसी' नाम से एक करियर गाइडेंस सेंटर चलाते हैं। अधिकारियों को शक है कि यह कंसल्टेंसी उन मुख्य जगहों में से एक थी, जहां से परीक्षा से पहले नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच कथित तौर पर गेस पेपर बांटे गए थे।
पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान मांडवारिया ने दिनेश और मांगीलाल से 15 लाख रुपए में पेपर खरीदने की बात कबूल की। एनडीटीवी के अनुसार, जांचकर्ताओं ने खुलासा किया है कि दिनेश और मंगीलाल भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि 2024 से उनके परिवार के कई बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है। पुलिस ने बताया कि दिनेश का बेटा ऋषि, सीकर के एक कोचिंग संस्थान में परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इस वजह से दिनेश को अक्सर सीकर और जमवारामगढ़ के बीच आना-जाना पड़ता था।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि मंगिलाल के चार बच्चों ने 2024 में नीट की परीक्षा दी थी। हालांकि परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनमें से केवल दो ही यह परीक्षा पास कर पाए और वह भी कम अंकों के साथ। खबरों के मुताबिक, मंडवारिया से मिली जानकारी के आधार पर भाइयों से पूछताछ के बाद जांच में एक बड़ा मोड़ आ गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिनेश और मांगीलाल ने कबूल किया कि उन्होंने यह लीक हुआ पेपर हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले आयुर्वेद के छात्र यश यादव से हासिल किया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह पेपर 15 लाख से 20 लाख रुपए में खरीदा गया था।
सूत्रों ने आगे बताया कि सीबीआई अब यश यादव और दोनों भाइयों से आमने-सामने पूछताछ कर रही है, ताकि उनके बयानों की जांच की सके और लेन-देन की पूरी कड़ी का पता लगाया जा सके। पुलिस ने यह भी दावा किया कि यश यादव पहले भी धोखाधड़ी और पेपर लीक की गतिविधियों से जुड़ा रहा है। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या नीट 2024 पेपर लीक मामले में भी उसकी कोई भूमिका थी। हालांकि, अधिकारियों ने यह साफ किया कि ये आरोप अभी भी जांच के दायरे में हैं।
जांचकर्ताओं के अनुसार, कथित तौर पर पेपर हासिल करने के बाद भाइयों ने शायद इसे राकेश मांडवारिया को बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश की होगी। पुलिस को शक है कि बाद में यह पेपर उम्मीदवारों के बीच 3 लाख से 5 लाख रुपए में बांटा गया था।
अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या यह कथित लीक दिनेश बीवाल के बेटे की मदद करने के लिए हासिल किया गया था, जिसने नीट 2026 की परीक्षा दी थी। इस बीच, आरोपी के परिवार वालों ने सभी आरोपों से इनकार किया है। परिवार के सदस्यों ने इस मामले को एक साजिश बताया। दिनेश बीवाल की पत्नी रजनी ने दावा किया कि उनका बेटा ऋषि सोमवार से घर नहीं लौटा है। मांगीलाल की पत्नी सोनू ने बताया कि उनके चार बच्चों ने 2024 में नीट की परीक्षा दी थी। उनमें से सिर्फ दो ही पास हो पाए और उनके नंबर भी कम थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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