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फोन पर धर्म परिवर्तन, जैश के हैंडलर से कनेक्शन; गंगापुर की बबीता कैसे बन गई खदीजा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान के जयपुर से एटीएस ने बबीता धाकड़ नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह जैश-ए-मोहम्मद से संपर्क में थी और पाकिस्तान भी जाना चाहती थी। 

फोन पर धर्म परिवर्तन, जैश के हैंडलर से कनेक्शन; गंगापुर की बबीता कैसे बन गई खदीजा

राजस्थान के जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की पहचान बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा के रूप में हुई है। बबीता मूल रूप से राजस्थान के गंगापुर की रहने वाली है और पिछले कुछ वक्त से वह जयपुर में रह रही थी। उसे गिरफ्तार कर 27 जून तक एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है। उसके पास से दो सिम कार्ड बरामद की गई हैं और उसके फेसबुक अकाउंट से भी कई आपत्तिजनक चीजें मिली है।

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे एक मौलवी ने फोन पर ही उसका धर्म परिवर्तन कराया था जिसके बाद वह बबीता से खदीजा बन गई। जानकारी के मुताबिक वह पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थी। इसी दौरान कट्टर सोच के प्रति उसका झुकाव बढ़ गया। ये हैंडलर्स जैश से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के मौलवी ने फोन पर उसका धर्मपरिवर्तन कराया और फिर उसका नाम बबीता से बदलकर खदीजा रख दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, ये हैंडलर्स बबीता को पाकिस्तान बुलाने की योजना भी बना रहे थे।

फेसबुक अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट

एटीएस ने उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया है। इसकी शुरुआती जांच से पता चला कि वह दो सिम कार्ड और एक फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें आपत्तिजनक कंटेंट और विदेशी प्रोफाइलों के लिंक थे।

उसकी फ़्रेंड लिस्ट में कई प्रोफोइलों पर जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे संगठनों से जुड़े झंडे और कंटेंट दिखे। इसके अलावा हथियारबंद आतंकियों जैसी तस्वीर भी थी।

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कई पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क में थी बबीता

बबीता के व्हाट्सऐप से पता चला है कि वह कई पाकिस्तानी और दूसरे विदेशी नंबरों के संपर्क में थी। सूत्रों ने बताया कि उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कई पाकिस्तानी नंबर थे, जिनमें से कुछ का संबंध आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों से हो सकता है। जांच में मिली जानकारियों के आधार पर, एटीएस ने उसे 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) और 'भारतीय न्याय संहिता' की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ़्तार किया। उसे अदालत में पेश किया गया और 27 जून तक एटीएस की कस्टडी में भेज दिया गया।

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राजस्थान एटीएस के एसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा, हमने यूएपीए एक्ट के तहत बबीता नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। वह अभी 7 दिन की रिमांड पर हमारी कस्टडी में है। हमने उसके खिलाफ कार्रवाई तब की जब हमें देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल प्रतिबंधित संगठनों से उसके संबंधों के सबूत मिले। उसने अपना ज्यादातर डिजिटल डेटा मिटा दिया है, लेकिन हम उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इस मामले में जैश-ए-मोहम्मद का नाम भी सामने आया है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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