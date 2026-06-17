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राजस्थान में भीषणा सड़क हादसा, काम पर निकले चार सगे भाइयों की मौत; एक ही परिवार के चार चिराग बुझने से गांव में मातम

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, बालोदरा, राजस्थान
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दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज ग्रामीणों ने परेऊ मार्ग पर पत्थर और झाड़ियां डालकर रास्ता जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे।

राजस्थान में भीषणा सड़क हादसा, काम पर निकले चार सगे भाइयों की मौत; एक ही परिवार के चार चिराग बुझने से गांव में मातम

राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। इस दौरान मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाले चार सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि जिसने भी दुर्घटनास्थल का मंजर देखा, उसकी रूह कांप उठी। एक ही परिवार के चार जवान बेटों की असमय मौत से परिजनों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी।

यह हादसा उस वक्त हुआ जब चारों भाई अपनी आल्टो कार से कहीं जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे रोडवेज की बस ने लेकिन उन चारों भाइयों को क्या पता था कि यह उनका आखिरी सफर साबित होगा। परिवार की उम्मीदों और सपनों को अपने साथ लेकर निकले ये भाई कुछ ही देर बाद सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर घर में इसी हादसे की चर्चा हो रही है।

आमने-सामने की टक्कर में मची तबाही

जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार सुबह करीब 9:38 बजे पचपदरा थाना क्षेत्र के गोलिया-परेऊ सर्किल के निकट हुआ। चारों भाई एक आल्टो कार में सवार होकर मजदूरी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बाड़मेर से जोधपुर की ओर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस और कार के बीच आमने-सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और वाहन लोहे के मुड़े-तुड़े ढांचे में बदल गया, यहां तक कि उसमें बैठे सभी युवक अंदर ही फंस गए। दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।

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हादसे की आवाज सुन दौड़े आए ग्रामीण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़ पड़े। घटनास्थल पर पहुंचने पर लोगों ने देखा कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसमें सवार युवक बुरी तरह फंसे हुए हैं। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया और काफी मशक्कत कर ग्रामीणों ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। कई लोगों ने अपने स्तर पर एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी। कुछ ग्रामीणों ने घायल युवकों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में भी मदद की।

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दो भाइयों की मौके पर ही मौत, दो ने रास्ते में तोड़ा दम

हादसे के बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पाटौदी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दो भाइयों को मृत घोषित कर दिया। जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल भाइयों की हालत बेहद नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए बालोतरा के नाहटा अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों घायल भाइयों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस प्रकार कुछ ही घंटों के भीतर एक ही परिवार के चार भाइयों की मौत की खबर ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया।

'काम की तलाश में घर से निकले थे'

ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार चारों भाई मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। रोज की तरह वे सोमवार सुबह भी काम की तलाश में घर से निकले थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वे कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। गांव के लोगों का कहना है कि चारों भाई बेहद मेहनती और मिलनसार स्वभाव के थे। परिवार के बुजुर्गों और बच्चों की जिम्मेदारी भी वे ही संभालते थे। उनकी अचानक मौत ने पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से झकझोर दिया है।

पुलिस बल ने संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही पाटौदी चौकी और पचपदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में पचपदरा थानाधिकारी गीता कुमारी भी पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। समझाइश के बाद लोगों ने रास्ता खाली किया, जिसके बाद यातायात दोबारा सुचारू हो सका। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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