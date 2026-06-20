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राजस्थान में ऑनर किलिंग! परिवार वालों ने 2 बेटियों को नदी में फेंक दिया; प्रेम प्रसंग से खफा थे

Subodh Kumar Mishra एएनआई, धौलपुर
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राजस्थान में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग से खफा होकर एक परिवार ने अपनी दो बेटियों को नदी में फेंक दिया। पुलिस टीमें घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही हैं और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी कर रही हैं। जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान में ऑनर किलिंग! परिवार वालों ने 2 बेटियों को नदी में फेंक दिया; प्रेम प्रसंग से खफा थे

राजस्थान के धौलपुर जिले से कथित 'ऑनर किलिंग' का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, परिवार की मर्जी के बिना प्रेम संबंध रखने के कारण दो लड़कियों को उनके ही परिवार वालों ने सागरपाड़ा पुल से नदी में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चलता है कि 11 जून की रात हुई इस घटना में चार बच्चों के पिता भरत लोढ़ा और परिवार के अन्य सदस्य शामिल थे।

प्रेम संबंध से जुड़ा था मामला

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने एएनआई को बताया कि शुरुआती जानकारी से परिवार के सदस्यों के शामिल होने का संकेत मिलता है। मामले की जांच के तहत कई पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। एसपी सांगवान ने कहा कि सदर पुलिस को सूचना मिली थी कि चार बच्चों के पिता भरत लोधा ने फराकपुर गांव में अपनी दो बेटियों की हत्या कर दी है। इस सूचना पर हमारी टीमें मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का मुआयना किया। शुरुआती जांच और जानकारी से पता चलता है कि मामला प्रेम संबंध से जुड़ा था। परिवार को यह मंजूरी नहीं था।

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सागरपाड़ा पुल से नदी में धक्का दे दिया

उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि परिवार के लोगों ने अपनी बेटियों को सागरपाड़ा पुल से नदी में धक्का दे दिया। हम सभी पहलुओं की लगातार जांच कर रहे हैं और मामले की पूरी जानकारी जल्द ही सामने आएगी। यह घटना 11 जून को रात करीब 9-10 बजे हुई थी। पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि घटना के क्रम को समझने के लिए मामले के कई तकनीकी और हालात से जुड़े पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। इसमें घटना से पहले आरोपी और पीड़ितों की गतिविधियों की जांच भी शामिल है।

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रात में घटना को अंजाम दिया

एसपी ने कहा कि अब तक मिली जानकारी से पता चलता है कि घटना 11 जून को रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच हुई थी। हम और जानकारी का पता लगाने के लिए जरूरी पुष्टि कर रहे हैं। हम अभी अपराध करने के तरीके, उनके चुने गए रास्ते, लड़कियों को किस समय उस जगह ले जाया गया, किस तरह की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया और इसमें शामिल लोगों से जुड़ी जानकारी की जांच कर रहे हैं। इन तथ्यों की अभी पुष्टि की जा रही है। हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि टीमें घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही हैं और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी कर रही हैं। जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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