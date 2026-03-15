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मुसलमानों से ज्यादा हिंदू-सिख रखते हैं 2 पत्नियां: ट्रिपल तलाक का जिक्र कर बोले मणिशंकर अय्यर

Mar 15, 2026 09:57 am ISTPraveen Sharma जयपुर, एएनआई
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अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मणिशंकर अय्यर (Mani Shankar Aiyar) एक बार फिर हिन्दुत्व और हिंदुओं को लेकर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिस पर विवाद हो सकता है।

मुसलमानों से ज्यादा हिंदू-सिख रखते हैं 2 पत्नियां: ट्रिपल तलाक का जिक्र कर बोले मणिशंकर अय्यर

अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मणिशंकर अय्यर (Mani Shankar Aiyar) एक बार फिर हिन्दुत्व और हिंदुओं को लेकर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिस पर विवाद हो सकता है। जयपुर के कनोडिया कॉलेज में 'भारत का भविष्य: छद्म हिंदुत्व या धर्मनिरपेक्ष भारत?' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रिपल तलाक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदू और सिख दो पत्नियां रखते हैं।

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मणिशंकर अय्यर ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री सभी शंकराचार्यों को दरकिनार करते हुए खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या यह धर्मनिरपेक्षता है? भारत के प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होकर इस नियम का उल्लंघन किया है। अब, अगर आप इस तरह का हिंदुत्व फैलाना चाहते हैं, अगर आपका हिंदुत्व इस्लाम से मुसलमानों की रक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं कहता—यह कहते हुए कि हमने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया है—तो पहले यह देखिए कि कितने मुस्लिम विवाह तीन तलाक के कारण टूटते हैं।''

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क्या प्यार में कोई 'जिहाद' हो सकता है?

अय्यर ने आगे कहा, ''कुरान कहता है कि आप 4 पत्नियां तभी रख सकते हैं जब आप उन सभी का समान रूप से ध्यान रख सकें। सभी मुसलमान जानते हैं कि चार महिलाओं का समान रूप से संभालना मुश्किल है... जब गोपाल सिंह जांच समिति का गठन किया गया था, तो यह पाया गया कि हिंदू और सिख अक्सर दो पत्नियां रखते हैं, जबकि मुसलमान ऐसा कम करते हैं। ऐसी स्थिति में, यह कहना कि हमने तीन तलाक को रोककर मुस्लिम महिलाओं को आजाद कराया है... यह कैसी धर्मनिरपेक्षता है और यह कैसा हिंदुत्व है? इसका नाम 'छद्म-हिंदुत्व' है। इसी तरह, वे कहते हैं कि 'लव जिहाद' हो रहा है। क्या प्यार में कोई 'जिहाद' हो सकता है? जिहाद बदला लेने का काम है। प्यार का मकसद कभी बदला नहीं हो सकता। BJP के लोगों के अलावा प्यार और जिहाद को कौन जोड़ रहा है।''

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'देश कम से कम 43 अलग-अलग राज्यों में बंट जाएगा'

मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत को "हिंदू राष्ट्र" के तौर पर स्थापित करने और मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि ऐसा करने से देश कम से कम 43 अलग-अलग राज्यों में बंट जाएगा। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के साथ लगातार बातचीत करने की भी वकालत की। भारत की धार्मिक विविधता पर जोर देते हुए अय्यर ने कहा कि अगर देश को किसी को बाहर रखने की नींव पर बनाया गया, तो वह टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, “इस विशाल उपमहाद्वीप में, खासकर उस हिस्से में जिसे आज भारत के नाम से जाना जाता है, हिंदुओं का भारी बहुमत है। लेकिन मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह हैं, जिनकी आबादी लगभग 20 करोड़ है। पांच करोड़ लोग दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं। यही भारत है। इस भारत को 'हिंदू देश' कहना, यहां एक 'हिंदू राष्ट्र' स्थापित करने की कोशिश करना, और उस हिंदू राष्ट्र को बनाने की प्रक्रिया में यह दावा करना कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं क्योंकि हम कथित तौर पर एक हजार साल तक उनके गुलाम रहे - अगर हम अपनी राष्ट्रीय पहचान की नींव ऐसी सोच पर रखेंगे, तो भारत बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। हम कम से कम 43 अलग-अलग राज्यों में बंट जाएंगे।”

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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