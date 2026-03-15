मुसलमानों से ज्यादा हिंदू-सिख रखते हैं 2 पत्नियां: ट्रिपल तलाक का जिक्र कर बोले मणिशंकर अय्यर

अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मणिशंकर अय्यर (Mani Shankar Aiyar) एक बार फिर हिन्दुत्व और हिंदुओं को लेकर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिस पर विवाद हो सकता है।

अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मणिशंकर अय्यर (Mani Shankar Aiyar) एक बार फिर हिन्दुत्व और हिंदुओं को लेकर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिस पर विवाद हो सकता है। जयपुर के कनोडिया कॉलेज में 'भारत का भविष्य: छद्म हिंदुत्व या धर्मनिरपेक्ष भारत?' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रिपल तलाक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदू और सिख दो पत्नियां रखते हैं।

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मणिशंकर अय्यर ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री सभी शंकराचार्यों को दरकिनार करते हुए खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या यह धर्मनिरपेक्षता है? भारत के प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होकर इस नियम का उल्लंघन किया है। अब, अगर आप इस तरह का हिंदुत्व फैलाना चाहते हैं, अगर आपका हिंदुत्व इस्लाम से मुसलमानों की रक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं कहता—यह कहते हुए कि हमने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया है—तो पहले यह देखिए कि कितने मुस्लिम विवाह तीन तलाक के कारण टूटते हैं।''

क्या प्यार में कोई 'जिहाद' हो सकता है? अय्यर ने आगे कहा, ''कुरान कहता है कि आप 4 पत्नियां तभी रख सकते हैं जब आप उन सभी का समान रूप से ध्यान रख सकें। सभी मुसलमान जानते हैं कि चार महिलाओं का समान रूप से संभालना मुश्किल है... जब गोपाल सिंह जांच समिति का गठन किया गया था, तो यह पाया गया कि हिंदू और सिख अक्सर दो पत्नियां रखते हैं, जबकि मुसलमान ऐसा कम करते हैं। ऐसी स्थिति में, यह कहना कि हमने तीन तलाक को रोककर मुस्लिम महिलाओं को आजाद कराया है... यह कैसी धर्मनिरपेक्षता है और यह कैसा हिंदुत्व है? इसका नाम 'छद्म-हिंदुत्व' है। इसी तरह, वे कहते हैं कि 'लव जिहाद' हो रहा है। क्या प्यार में कोई 'जिहाद' हो सकता है? जिहाद बदला लेने का काम है। प्यार का मकसद कभी बदला नहीं हो सकता। BJP के लोगों के अलावा प्यार और जिहाद को कौन जोड़ रहा है।''