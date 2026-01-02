Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Heroin worth 20 crore shipped by drone from Pakistan seized; 3 smugglers arrested
पाकिस्तान की साजिश नाकाम! ड्रोन से भेजी गई 20 करोड़ की हेरोइन जब्त; 3 तस्कर दबोचे गए

पाकिस्तान की साजिश नाकाम! ड्रोन से भेजी गई 20 करोड़ की हेरोइन जब्त; 3 तस्कर दबोचे गए

संक्षेप:

ये हेरोइन इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके राजस्थान में ड्रोन की मदद से भेजी गई थी। पुलिस ने नशीला पदार्थ और ड्रोन ले जा रहे 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी श्रीगंगानगर एसपी डॉ. अमृता दुहन ने दी है।

Jan 02, 2026 10:00 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, श्री गंगानगर
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान की तरफ से भारत भेजी गई 20 करोड़ की हेरोइन जब्त कर ली गई है। ये हेरोइन इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके राजस्थान में ड्रोन की मदद से भेजी गई थी। पुलिस ने नशीला पदार्थ और ड्रोन ले जा रहे 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी श्रीगंगानगर एसपी डॉ. अमृता दुहन ने दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस को देखकर भागने लगे लड़के

जानकारी के मुताबिक, पुलिस की टीम 1 जनवरी की रात गश्त पर थी। इसी दौरान टीम को कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखीं। थाना क्षेत्र के 15KND पुलिया के पास 3 युवक संदिग्ध हालत में दिखे। इन लोगों के पास प्लास्टिक की एक बोरी थी। पुलिस को देखकर भागने लगे, तो शक और बढ़ने लगा। टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों को दबोच लिया। फिर जो सामने आया, उससे हर कोई हैरान है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में कहां होगी रेहान और अवीवा की सगाई? प्रियंका गांधी का है खास नाता
ये भी पढ़ें:राजस्थान का 'पीला सोना', जिसका पाकिस्तान से है खास कनेक्शन; जानिए दिलचस्प बातें

20 करोड़ की हेरोइन और 3 आरोपी

पूछताछ हुई तो पता चला कि इन लोगों के पास हेरोइन है। इन लोगों के पास मिले पैकेटों में 4 Kg से ज्यादा हेरोइन होने की बात सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। तीनों आरोपियों की पहचान हो गई है।

जगनदीप सिंह उर्फ लब्बू सिंह (26), नीटू सिंह उर्फ रवनीत सिंह (21), सतपाल सिंह (27) हैं। ये तीनों राजस्थान के ही रहने वाले हैं। जानकारी में सामने आया है कि इन लोगों के पास हेरोइन के अलावा ड्रोन भी था। पूछताछ में पता चला कि इसी ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से हेरोइन मंगाई गई थी।

पुलिस ने तेज किया तलाशी अभियान

एसपी ने बताया- हेरोइन को सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था। हेरोइन को जिस जगह पर गिराया गया था, वहां ड्रोन क्रैश हो गया था। इसके चलते पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए जब्ती और पकड़ को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

नोट- खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।