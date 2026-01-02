पाकिस्तान की साजिश नाकाम! ड्रोन से भेजी गई 20 करोड़ की हेरोइन जब्त; 3 तस्कर दबोचे गए

संक्षेप: ये हेरोइन इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके राजस्थान में ड्रोन की मदद से भेजी गई थी। पुलिस ने नशीला पदार्थ और ड्रोन ले जा रहे 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी श्रीगंगानगर एसपी डॉ. अमृता दुहन ने दी है।

पाकिस्तान की तरफ से भारत भेजी गई 20 करोड़ की हेरोइन जब्त कर ली गई है। ये हेरोइन इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके राजस्थान में ड्रोन की मदद से भेजी गई थी। पुलिस ने नशीला पदार्थ और ड्रोन ले जा रहे 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी श्रीगंगानगर एसपी डॉ. अमृता दुहन ने दी है।

पुलिस को देखकर भागने लगे लड़के जानकारी के मुताबिक, पुलिस की टीम 1 जनवरी की रात गश्त पर थी। इसी दौरान टीम को कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखीं। थाना क्षेत्र के 15KND पुलिया के पास 3 युवक संदिग्ध हालत में दिखे। इन लोगों के पास प्लास्टिक की एक बोरी थी। पुलिस को देखकर भागने लगे, तो शक और बढ़ने लगा। टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों को दबोच लिया। फिर जो सामने आया, उससे हर कोई हैरान है।

20 करोड़ की हेरोइन और 3 आरोपी पूछताछ हुई तो पता चला कि इन लोगों के पास हेरोइन है। इन लोगों के पास मिले पैकेटों में 4 Kg से ज्यादा हेरोइन होने की बात सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। तीनों आरोपियों की पहचान हो गई है।

जगनदीप सिंह उर्फ लब्बू सिंह (26), नीटू सिंह उर्फ रवनीत सिंह (21), सतपाल सिंह (27) हैं। ये तीनों राजस्थान के ही रहने वाले हैं। जानकारी में सामने आया है कि इन लोगों के पास हेरोइन के अलावा ड्रोन भी था। पूछताछ में पता चला कि इसी ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से हेरोइन मंगाई गई थी।

पुलिस ने तेज किया तलाशी अभियान एसपी ने बताया- हेरोइन को सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था। हेरोइन को जिस जगह पर गिराया गया था, वहां ड्रोन क्रैश हो गया था। इसके चलते पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए जब्ती और पकड़ को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है।