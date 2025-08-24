Heavy rains wreak havoc in Rajasthan Jaipur schools shut for two days जयपुर में 2 दिन स्कूल बंद रहेगा, राजस्थान में भारी बारिश से तबाही; अभी 4 दिनों तक राहत नहीं, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Heavy rains wreak havoc in Rajasthan Jaipur schools shut for two days

जयपुर में 2 दिन स्कूल बंद रहेगा, राजस्थान में भारी बारिश से तबाही; अभी 4 दिनों तक राहत नहीं

राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रही। राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए कलेक्टर ने सोमवार और मंगलवार को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुरSun, 24 Aug 2025 07:06 PM
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में दौसा में सबसे ज्यादा 29 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। बूंदी, सवाईमाधोपुर और कोटा जिलों के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इन इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी हैं। रविवार को जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से बेहद भारी बारिश की प्रबल संभावना है।

राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश जारी रही, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। शहर के कई हिस्सों में सड़कें जलमग्न हो गईं और पानी घुटनों तक पहुंच गया। इससे यातायात बाधित हुआ और यात्रियों को काफी परेशानी हुई। भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने सोमवार और मंगलवार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।

ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों में खराबी के कारण कई इलाकों में बिजली गुल होने की भी खबर है। बरकत नगर, टोंक फाटक और अन्य इलाकों में शनिवार रात कई बार बिजली गुल हुई। बिजली विभाग की टीम को इसे ठीक करने में लगभग 7 घंटे लग गए।

इसके अलावा, जयपुर विकास प्राधिकरण ने विद्याधर नगर के पास स्थित दो पार्कों, किशन बाग और स्वर्ण जयंती पार्क को सोमवार से बुधवार तक आम जनता के लिए बंद करने का फैसला किया है। यह फैसला जलभराव के कारण पार्कों में कीचड़ भरे होने के बाद लिया गया है।

कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बचाव दल द्वारा प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। उदयपुर में शनिवार देर रात महाराणा भूपाल सिंह अस्पताल के एक हिस्से में पानी घुस गया। जयपुर मौसम केंद्र ने अनुमान लगाया है कि राज्य के कुछ इलाकों में अगले तीन-चार दिनों तक भारी बारिश जारी रह सकती है।