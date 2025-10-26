राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने बताई संभावित तारीख

संक्षेप: राजस्थान में मौसम विभाग ने एक नए मौसमी तंत्र के परिणामस्वरूप आगामी दो दिन राज्‍य के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है।

राजस्थान में मौसम विभाग ने एक नए मौसमी तंत्र के परिणामस्वरूप आगामी दो दिन राज्‍य के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर को गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विज्ञान केंद्र-जयपुर के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब आज तीव्र होकर गहरे अवदाब में बदल गया। इसके आगामी 24 घंटे में तीव्र होकर चक्रवाती तूफान बनने व तत्पश्चात और तीव्र होकर 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की प्रबल संभावना है।

वहीं, एक और अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में स्थित है तथा एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में 26 अक्टूबर से सक्रिय होने की संभावना है। इस तंत्र के असर से राजस्थान के दक्षिणी व पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर के बीच मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है तथा इस तंत्र का सर्वाधिक असर 27-28 अक्टूबर को होने की संभावना है।