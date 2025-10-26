Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Heavy rainfall warning issued for several districts of Rajasthan, IMD specifies possible dates.
राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने बताई संभावित तारीख

राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने बताई संभावित तारीख

संक्षेप: राजस्थान में मौसम विभाग ने एक नए मौसमी तंत्र के परिणामस्वरूप आगामी दो दिन राज्‍य के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है।

Sun, 26 Oct 2025 08:42 PMRatan Gupta भाषा, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान में मौसम विभाग ने एक नए मौसमी तंत्र के परिणामस्वरूप आगामी दो दिन राज्‍य के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर को गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विज्ञान केंद्र-जयपुर के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब आज तीव्र होकर गहरे अवदाब में बदल गया। इसके आगामी 24 घंटे में तीव्र होकर चक्रवाती तूफान बनने व तत्पश्चात और तीव्र होकर 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की प्रबल संभावना है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में फंदे से लटकी मिली 9 साल की बच्ची, गलती या जानबूझकर हुई मौत? जांच जारी
ये भी पढ़ें:दिल्ली में सिगरेट की बड़ी खेंप जब्त, 2 आरोपी अरेस्ट; कंबोडिया से करते थे तस्करी

वहीं, एक और अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में स्थित है तथा एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में 26 अक्टूबर से सक्रिय होने की संभावना है। इस तंत्र के असर से राजस्थान के दक्षिणी व पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर के बीच मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है तथा इस तंत्र का सर्वाधिक असर 27-28 अक्टूबर को होने की संभावना है।

इसके अनुसार 27-28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में बादल गरजने व बिजली चमकने के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में 27 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी व अत्यधिक भारी बारिश जबकि 28 अक्टूबर को भारी बारिश होने की पूरी संभावना है।राज्य के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 29-30 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan IMD Weather अन्य..
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।