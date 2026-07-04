Rajasthan Weather Update: कुछ हिस्सों में भारी बारिश, अगले 3 दिन तक मुश्किल; अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। शनिवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में राज्य भर में बारिश का अनुमान लगाया है।
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई। सड़कों पर जलजमाव के कारण गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया। बालोतरा जिले के पचपदरा में सबसे ज्यादा 8 सेमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद डूंगरपुर में 7 सेमी बारिश हुई। डूंगरपुर के धंबोला और बालोतरा में 6-6 सेमी बारिश हुई। डूंगरपुर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया और आम जनजीवन प्रभावित हुआ। डूंगरपुर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण भोईवाड़ा इलाके की सड़कें पानी से भर गईं जिससे गाड़ियां बह गईं।स्थानीय लोग बही हुई गाड़ियों को निकालने की कोशिश में जुटे रहे।
माउंट आबू में 4 सेमी बारिश
बांसवाड़ा, पिंडवाड़ा (सिरोही), अर्नोद (प्रतापगढ़), वल्लभनगर (उदयपुर), आबू रोड (सिरोही), सिवाना (बाड़मेर) और भीनमाल (जालोर) में 5-5 सेमी बारिश दर्ज की गई, जबकि घाटोल (बांसवाड़ा) और माउंट आबू में 4 सेमी बारिश हुई। विभाग ने बताया कि अन्य जगहों पर बारिश 4 सेमी से कम रही।
येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूंबर और उदयपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी को छोड़कर नागौर, सीकर, डीडवाना-कुचामन, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, दौसा, राजसमंद, सलूंबर, उदयपुर, जालौर, ब्यावर, चूरू, करौली और प्रतापगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं बादलों की गर्जन और गरज-चमक देखने को मिलेगी। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
24 से 48 घंटों में मानसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा
मौसम विभाग के के अनुसार, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी जिलों में भी मानसून की हलचल शुरू हो गई है। पश्चिमी राजस्थान में चल रही तेज हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे पिछले दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर का कहना है कि आगामी 24 से 48 घंटों में मानसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा।
मॉनसून के लिए हालात अनुकूल
इससे पहले शुक्रवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। 3 जुलाई को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों और राजस्थान व हरियाणा के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है।
मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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