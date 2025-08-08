राजस्थान: युवती पर तेजाब फेंकने वाला हसन गिरफ्तार, पुलिस ने 2 KM दौड़ाकर पकड़ा

Jodhpur News: जोधपुर के फलोदी शहर में 5 अगस्त को एक युवती पर तेजाब से हमला हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी हसन को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

राजस्थान की जोधपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। युवती पर तेजाब से हमला करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, फलोदी शहर के कुम्हारों का बास क्षेत्र में 5 अगस्त की शाम युवती पर तेजाब से हमला हुआ था। उस वक्त युवती अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान आरोपी ने उस पर तेजाब से भरी बोतल फेंक दी और फरार हो गया। आनन-फानन में तेजाब से झुलसी युवती को स्थानीय लोगों में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

पीड़िता के बयान के आधार पर FIR वहीं, जब घटना की जानकारी पुलिस को मिली थी, पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिसिया जांच में पता चला कि आरोपी हसन है और उसी ने घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की।

भागने की कोशिश कर रहा था हसन एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि आरोपी हसन ने घटना के बाद भागने की बहुत कोशिश की। लेकिन पुलिस को उसके संभावित ठिकाने की जानकारी मिल गई थी। इसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची, तो वह वहां से भाग निकला। लगभग 2 किलोमीटर तक पुलिस टीम उसका पीछा किया और दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने ही युवती पर तेजाब फेंका था।

युवती पर तेजाब से हमला क्यों हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि हसन ने युवती पर तेजाब से हमला क्यों किया था। इसे पीछे की वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस हसन से पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने युवती पर तेजाब से हमला क्यों किया था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी है और आरोपी से रिश्तों की जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी ने कहा कि उसके खिलाफ तेजाब हमले की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।