खेत में घुसी गाय तो शख्स ने जबड़े में डाल दिया विस्फोटक, और फिर..

जैसे ही उसने विस्फोटक डाला वह गाय के मुंह के नीचे का हिस्सा फट गया। इसके चलते गाय का जबड़ा ही फट गया, गाय बुरी तरह घायल हो गई और वह छटपटाने लगी। गाय को इलाज के लिए वैटनरी अस्पताल ले जाया गया है।

इस खबर को सुनें