राजस्थान: हनुमानगढ़ में सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस से एक मजदूर की मौत,2 घायल
राजस्थान: हनुमानगढ़ में सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस से एक मजदूर की मौत,2 घायल

राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन में गुरुवार को नगर परिषद की लापरवाही ने एक और मजदूर की जान ले ली। टाउन क्षेत्र में सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हनुमानगढ़Thu, 14 Aug 2025 03:31 PM
राजस्थान: हनुमानगढ़ में सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस से एक मजदूर की मौत,2 घायल

राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन में गुरुवार को नगर परिषद की लापरवाही ने एक मजदूर की जान ले ली। टाउन क्षेत्र में सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक करन पुत्र मंगत सिंह सोरगर मोहल्ला निवासी था। गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किए गए दो अन्य मजदूरों की पहचान सूरज पुत्र अशोक वाल्मीकि और कमलजीत के रूप में हुई है।

घटना ने एक बार फिर नगर परिषद की कार्यशैली और ठेकेदारों की मनमानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के मजदूरों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया।

घटना उस वक्त घटी जब करन सीवर में सफाई के लिए उतरा। कुछ ही मिनटों में वह जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए सूरज और कमलजीत भी सीवर में उतरे, लेकिन वे भी गैस की चपेट में आकर नीचे ही गिर पड़े। इस दर्दनाक हादसे की भनक लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलने पर भाजपा नेता अमित सहू तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रशासन को अलर्ट कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। उनके साथ निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल, पूर्व सभापति सुमित रिणवा और जिला परिषद सदस्य मनीष मक्कासर भी मौके पर पहुंचे।

तीनों मजदूरों को निकालकर तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने करन को मृत घोषित कर दिया, जबकि सूरज और कमलजीत की हालत नाजुक देख उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया गया। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अफरा-तफरी का माहौल रहा। परिजनों की चीख-पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीएम उम्मेदीलाल मीणा और नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे। एडीएम ने माना कि प्रथम दृष्टया यह एक लापरवाही का मामला है और जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, लोगों का कहना है कि ऐसे हादसों में हर बार जांच का आश्वासन मिलता है, लेकिन नतीजे कभी सामने नहीं आते।

करन की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरना शुरू कर दिया है। धरने में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, नगर मंडल अध्यक्ष नितिन बंसल और कई अन्य नेता भी पहुंचे। परिजनों ने सीधा आरोप लगाया कि नगर परिषद ने मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतारा, जो कि सीधे-सीधे हत्या के बराबर है।

परिजनों की मांग है कि करन के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और सीएसआई रमनदीप कौर, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव तथा ठेकेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि नगर परिषद और ठेकेदारों के बीच सांठगांठ के चलते मजदूरों को बगैर सुरक्षा साधनों के सीवर में उतारा जा रहा है। मौके पर न तो ऑक्सीजन सिलेंडर थे, न ही सेफ्टी बेल्ट या मास्क। सवाल यह है कि क्या सफाई कर्मियों की जान की कोई कीमत नहीं?

