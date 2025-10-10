राजस्थान में खाद वितरण पर लाठीचार्ज,किसानों पर बरसी पुलिस की लाठियां, भगदड़ में कई घायल

हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे में डीएपी खाद वितरण के दौरान शुक्रवार सुबह पुलिस की लाठियां किसानों पर बरसीं। खाद के लिए रातभर लाइन में लगे सैकड़ों किसानों पर बिना किसी चेतावनी के लाठीचार्ज किया गया

हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे में डीएपी खाद वितरण के दौरान शुक्रवार सुबह पुलिस की लाठियां किसानों पर बरसीं। खाद के लिए रातभर लाइन में लगे सैकड़ों किसानों पर बिना किसी चेतावनी के लाठीचार्ज किया गया, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। यह घटना न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि पुलिस कार्रवाई के पीछे की मंशा पर भी सवाल उठाती है।

घटना सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है, जब कृषि विश्राम गृह में डीएपी खाद के लिए टोकन वितरण किया जा रहा था। गुरुवार रात से ही किसान और महिलाएं लाइन में लगे हुए थे, ताकि समय रहते खाद मिल सके। लेकिन सुबह होते-होते भीड़ बढ़ती गई और व्यवस्था चरमरा गई। धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी के बीच कुछ किसान दीवार फांदकर अंदर घुस गए। तभी पुलिस ने भीड़ नियंत्रण के नाम पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया।

अचानक हुई पुलिस कार्रवाई से खेतों के लिए खाद लेने आए किसान भयभीत हो उठे। भगदड़ में कई लोग जमीन पर गिर पड़े। कई महिलाओं और बुजुर्ग किसानों को चोटें आईं। खेतों की जरूरत का सामान, चप्पलें, कपड़े और थैले वहीं छूट गए। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने न तो पहले कोई चेतावनी दी और न ही भीड़ को संभालने के वैकल्पिक इंतजाम किए।

लाठीचार्ज के बाद किसान संगठन और स्थानीय नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह घटना आकस्मिक नहीं बल्कि प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। किसानों को सुबह चार बजे से लाइन में खड़ा किया गया और जब व्यवस्था बिगड़ी तो पुलिस ने अपनी गलती छिपाने के लिए बल प्रयोग कर दिया।

घटना के बाद किसानों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि वे शांतिपूर्वक खाद के लिए कतार में खड़े थे, लेकिन पुलिस ने बिना किसी उकसावे के उन पर डंडे बरसा दिए। किसान नेताओं ने कहा कि अगर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।

पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने इस लाठीचार्ज को “क्रूर और निंदनीय” बताया। उन्होंने कहा, “चुनाव के वक्त जनता को देवतुल्य कहने वाले नेता आज उन्हीं पर लाठियां चलवा रहे हैं। प्रशासन की यह कार्रवाई किसानों के साथ अपराध से कम नहीं है।” पूनिया ने मांग की है कि लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराई जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, डीएपी खाद वितरण की व्यवस्था पहले से अव्यवस्थित थी। किसानों की संख्या बढ़ने के बावजूद अतिरिक्त पुलिस बल या बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। कृषि विभाग और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी ने हालात को और बिगाड़ दिया।

कई किसान नेताओं ने सवाल उठाया कि जब डीएपी की सप्लाई सीमित थी, तो टोकन वितरण की सूचना सार्वजनिक क्यों की गई? इससे भीड़ बढ़ने और अव्यवस्था फैलने की संभावना पहले से थी।