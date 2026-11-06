न्यूजीलैंड में हुई आंखें चार; फ्रांस का छोरा बन गया राजस्थान के संगरिया का दामाद

न्यूजीलैंड में शुरू हुई यह प्रेम कहानी धीरे-धीरे इतनी आगे बढ़ी कि दोनों ने एक-दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। करीब एक साल पहले दिव्या और रोमेन ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया।

संगरिया के ताज पैलेस में विवाह का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। यहां सनातन धर्म की परंपराओं और वैदिक विधि-विधान के साथ दिव्या और रोमेन ने एक-दूसरे का हाथ थामा।

प्यार के आगे न सरहद की दीवार टिकती है और न भाषा आड़े आती है। दो अलग-अलग देशों के लोग जब एक-दूसरे के हमसफर बनने का फैसला कर लें तो फिर सात समंदर की दूरी भी छोटी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में। यहां फ्रांस से दूल्हा बनकर आए रोमेन ने स्थानीय बेटी दिव्या ज्योति के साथ सात फेरे लिए। शादी में फ्रांस से आए मेहमानों ने भी ऐसा देसी रंग जमाया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। राजस्थानी लोकगीतों और बैंड-बाजों की धुन पर विदेशी बाराती जमकर थिरके। कस्बे में निकली इस अनोखी बारात की चर्चा अब हर तरफ हो रही है।

दरअसल, संगरिया के वार्ड नंबर 13 निवासी सेवानिवृत्त शिक्षाकर्मी पुरुषोत्तम सिंह और शिक्षिका गीता गोयल की बेटी दिव्या ज्योति की शादी फ्रांस के रहने वाले रोमेन के साथ हुई है। दिव्या ने ग्वालियर से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरुग्राम और नोएडा की नामी आईटी कंपनियों में काम किया। करियर में आगे बढ़ने के सिलसिले में वह न्यूजीलैंड पहुंचीं। यहीं उनकी मुलाकात फ्रांस के रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर रोमेन से हुई। दोनों की पहली मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई।

एक मुलाकात से शुरू हुई कहानी, अब जिंदगीभर का साथ न्यूजीलैंड में शुरू हुई यह प्रेम कहानी धीरे-धीरे इतनी आगे बढ़ी कि दोनों ने एक-दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। करीब एक साल पहले दिव्या और रोमेन ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। दोनों के परिवारों के सामने भाषा, रहन-सहन और संस्कृति का अंतर जरूर था, लेकिन बच्चों की खुशी के आगे ये बातें कोई मायने नहीं रखती थीं। परिवारों ने आपस में बातचीत की और दोनों के रिश्ते को खुशी-खुशी मंजूरी दे दी। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं।

फ्रांस से संगरिया पहुंची बारात, देसी रंग में रंगे विदेशी मेहमान दिव्या को अपनी दुल्हन बनाने के लिए रोमेन अकेले नहीं आए। उनके साथ फ्रांस से करीब 10 से 12 परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी संगरिया पहुंचे। विदेशी मेहमानों को हनुमानगढ़ में ठहराया गया। यहां उन्होंने भारतीय शादी की परंपराओं और रीति-रिवाजों को करीब से देखा। मेहंदी से लेकर दूसरी मांगलिक रस्मों तक हर कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

शादी के दौरान सबसे दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला, जब संगरिया के बाजारों से दूल्हे की बारात निकली। बैंड-बाजों की धुन बज रही थी और राजस्थानी गानों पर विदेशी मेहमान भी कदम से कदम मिलाकर नाच रहे थे। कभी हाथ उठाकर तो कभी अपने ही अंदाज में ठुमके लगाते विदेशी बारातियों को देखकर बाजार में मौजूद लोग भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कई लोग इस अनोखी बारात को देखने के लिए रुक गए। हर किसी की जुबान पर यही चर्चा थी कि सात समंदर पार से आए मेहमान भी राजस्थानी रंग में पूरी तरह रंग गए हैं।

वैदिक मंत्रों के बीच लिए सात फेरे, सनातन परंपरा से हुई शादी संगरिया के ताज पैलेस में विवाह का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। यहां सनातन धर्म की परंपराओं और वैदिक विधि-विधान के साथ दिव्या और रोमेन ने एक-दूसरे का हाथ थामा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दोनों ने सात फेरे लेकर जिंदगीभर साथ निभाने का वादा किया।

खास बात यह रही कि विदेश में रहने और अलग-अलग संस्कृतियों से ताल्लुक रखने के बावजूद दिव्या और रोमेन ने शादी के लिए भारतीय परंपराओं को चुना। दोनों परिवारों ने भी पूरे उत्साह के साथ विवाह की रस्में निभाईं।