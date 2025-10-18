हनुमानगढ़ में नायब तहसीलदार ने किया सुसाइड, फांसी के फंदे से लटका मिला शव
संक्षेप: राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक नायब तहसीलदार ने सुसाइड कर लिया है। नायब तहसीलदार का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है।
राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के भादरा थाना क्षेत्र में नायब तहसीलदार ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। शनिवार को सुबह सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे भादरा के पुलिस उपाधीक्षक संजीव कटेवा ने बताया कि सरकारी आवास में नायब तहसीलदार नरेंद्र सहू (29) का सुबह फंदे पर लटका मिला। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सहू के परिजनों को सूचना दी गई और वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं।
इस मामले की जानकारी देते हुए भादरा के डीएसपी ने बताया कि उनके आवास के कमरे की तलाशी लेने पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सहू चुरू जिले के साहवा थाना क्षेत्र में डाबडी गांव के रहनेवाले थे। वह यहां सरकारी आवास में एक अन्य सहयोगी कर्मचारी के साथ रहते थे। उसके सहयोगी के परिवार में छह-सात दिन पहले किसी का निधन हो गया था और वह अपने गांव चला गया था। नरेंद्र सहू तब से आवास पर अकेले थे।
डीएसपी कटेवा ने बताया कि सुबह जब सहू रोज की तरह नहीं उठे तो देखकर पड़ोस के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तो उनका शव फंदे पर लटका मिला। उन्होंने बताया कि घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। सारे मामले की गहनता से जांच चल रही है। सहू के परिजन भी भादरा पहुंच गये हैं।