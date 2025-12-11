3 बार वोट नहीं डाला तो काट देना चाहिए नाम; संसद में राजस्थान के MP का सुझाव

संक्षेप: नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जो लोग अपने मताधिकार को लेकर जागरूक नहीं हैं और तीन बार वोट नहीं डालते हैं उनका नाम काट दिया जाए। बेनीवाल ने संसद में चुनाव सुधार को लेकर हुई चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया।

देश के कई राज्यों चल रहे एसआईआर और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने पर मचे घमासान के बीच राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक नई मांग उठा दी है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जो लोग अपने मताधिकार को लेकर जागरूक नहीं हैं और तीन बार वोट नहीं डालते हैं उनका नाम काट दिया जाए। बेनीवाल ने संसद में चुनाव सुधार को लेकर हुई चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख और नागौर से लगातार दूसरी बार के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अनिवार्य वोटिंग की मांग की। उन्होंने कहा कि अनिवार्य वोटिंग की व्यवस्था की जाए और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो तीन बार का ही मौका दिया जाए। उन्होंने कहा, 'मैं तो यह भी मांग करूंगा कि वोट अनिवार्य रूप से डाले जाएं। अगर यह नहीं कर सकते आप कि प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा तो यह देख लें कि यदि किसी ने तीन बार वोट नहीं डाला तो वह जागरूक नहीं है, उसका वोट काट दिया जाए। यह मेरा सुझाव है।'