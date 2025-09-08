उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करेंगे हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद?
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मंगलवार को अपने मत से साफ कर देंगे कि सीपी राधाकृष्णन और बी. सुदर्शन रेड्डी में से देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस चुनाव पर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन दिया है।
लोकसभा में राजस्थान की नागौर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले हनुमान बेनीवाल और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बी. सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। तीनों ने संविधान की एक प्रति पकड़े हुए एक साथ तस्वीरें खिंचवाईं। इस बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद मल्लू रवि भी मौजूद थे।
इस बीच कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल (बीजद) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के भाग नहीं लेने के फैसले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर कहा कि पिछले एक दशक से संसद में भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी रहीं दो पार्टियों ने कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। आगे क्या होगा?
बता दें कि सीपी राधाकृष्णन राजग के उम्मीदवार हैं। उनका सीधा मुकाबला विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी से है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान मंगलवार 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा। मंगलवार देर शाम तक नतीजे भी आने का अनुमान है।
उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति पर विचार करने के लिए मंगलवार को विपक्षी पार्टियों की बैठक भी हुई। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक में विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में मॉक वोटिंग के जरिए मतदान की पूरी प्रक्रिया को दोहराया गया। इस बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। विपक्ष पूरी तरह एकजुट है और अपनी भूमिका निभाएगा।