10 हजार का खाना खाया, बिल दिए बिना भागे गुजरात के सैलानी; रास्ते में हो गया कांड

संक्षेप: राजस्थान के सिरोही जिले के रिको थाना क्षेत्र में गुजरात के 5 सैलानियों ने एक रेस्टोरेंट में लजीज खाने का लुत्फ उठाया और 10,900 रुपये का भारी-भरकम बिल चुकाए बिना ही मौके से रफूचक्कर हो गए। हालांकि रास्ते में ही उनके साथ कांड हो गया और…

राजस्थान के सिरोही जिले के रिको थाना क्षेत्र में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बताया जाता है कि गुजरात के 5 सैलानियों ने एक रेस्टोरेंट में लजीज खाने का लुत्फ उठाया और 10,900 रुपये का भारी-भरकम बिल चुकाए बिना ही मौके से रफूचक्कर हो गए। हालांकि रास्ते में ही उनके साथ कांड हो गया और वे ट्रैफिक जाम में फंस गए। जाम में फंसने के कारण उनको रेस्टोरेंट मालिक द्वारा पकड़ लिया गया।

एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला समेत गुजरात के पांच सैलानियों का एक समूह राजस्थान के सिरोही के पास सियावा इलाके में स्थित 'हैप्पी डे होटल' में ठहरा था। इन सैलानियों ने ढेर सारी लजीज चीजें ऑर्डर कीं और भरपेट खाना खाया। बताया जाता है कि इन सभी के खाने बिल 10,900 रुपये आया। इस बिल को चुकाने का समय आया तो उन्होंने मौके से रफूचक्कर होने का फैसला लिया।

मौके से फरार होने के लिए समूह ने एक तरकीब अपनाई। इन लोगों ने टॉयलेट ब्रेक लिया और एक-एक करके पांचों टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट से चुपके से बाहर निकल गए। इन सभी ने एक कार की और मौके से फरार हो गए। जल्द ही होटल मालिक और वेटर को समझ आ गया कि सैलानी उन्हें ठग कर फरार हो गए हैं। फिर रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने उनको ट्रैक करने की कोशिश की।

होटल मालिक और कर्मचारियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो कार गुजरात और राजस्थान की सीमा अंबाजी की ओर जाती नजर आई। फिर होटल मालिक और कर्मचारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और बताया कि उनके साथ सैलानियों की एक ग्रुप ने ठगी की है। होटल मालिक ने कुछ कर्मचारियों को लेकर खुद इन सैलानियों का पीछा करने का फैसला लिया। फिर होटल कर्मचारी वाहन लेकर सैलानियों का पीछा करने लगे।

ये सैलानी फरार हो जाते लेकिन रास्ते में उनके साथ एक घटना हो गई। सैलानियों का वाहन ट्रैफिक जाम में फंस गया। इसी दौरान होटल के कर्मचारी उनके समीप तक पहुंच गए। होटल कर्मियों ने सैलानियों का गुजरात सीमा तक पीछा किया। इन सभी को अंबाजी के पास गुजरात सीमा पर जाम के दौरान पकड़ लिया गया। होटल स्टाफ ने आरोपियों को पकड़ने का वीडियो बना लिया और घटना रिकॉर्ड कर ली।