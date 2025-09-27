Group of muslim youths harass and threaten to kidnap girl in Rajasthan Tonk अगर शादी नहीं की तो...; राजस्थान में कोचिंग से लौट रही लड़की से मुस्लिम लड़कों ने छेड़छाड़ की, धमकाया, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Group of muslim youths harass and threaten to kidnap girl in Rajasthan Tonk

अगर शादी नहीं की तो...; राजस्थान में कोचिंग से लौट रही लड़की से मुस्लिम लड़कों ने छेड़छाड़ की, धमकाया

राजस्थान में कोचिंग से लौट रही एक लड़की से छेड़छाड़ करने और धमकी देने का मामला सामने आया है। बीच सड़क पर मुस्लिम लड़कों ने लड़की का रास्ता रोक लिया और उससे छेड़छाड़ की। इनमें से एक लड़के ने कहा कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुरSat, 27 Sep 2025 10:57 PM
राजस्थान के टोंक जिले में एक कोचिंग संस्थान से लौट रही 13 साल की एक लड़की का कुछ लड़कों ने कथित तौर पर रोक लिया। लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और शादी से इनकार करने पर उसका अपहरण करने की धमकी दी।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि उन्होंने लड़की पर तेजाब फेंकने और उसका धर्म परिवर्तन करवाने करने की धमकी भी दी। लड़की किसी तरह बचकर भाग निकली और उसने अपने कोचिंग संचालक को इसकी सूचना दी। आरोपी लड़के कोचिंग सेंटर तक पहुंच गए। उन्होंने कोचिंग संचालक के साथ मारपीट की और परिसर में तोड़फोड़ की।

यह घटना शुक्रवार शाम को उस समय हुई जब लड़की अपने कोचिंग संस्थान से लौट रही थी। आमिर मेवाती, सद्दाम मेवाती, ताहिर मेवाती, राहिल मेवाती और हमीद मेवाती समेत अन्य लड़कों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी राजेश कुमार मीणा ने कहा कि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। जांच में जो भी सामने आएगा, उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद शनिवार को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को लगभग एक घंटे तक जाम कर दिया। पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और स्थानीय लोगों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।