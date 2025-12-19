राजस्थान में भाजपा नेता पर बंदरों का अटैक, बुरी तरह कान नोंचा; पहले अलवर फिर जयपुर रेफर
राजस्थान के अलवर में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। बीते दिनों में बंदरों के झुंड ने कई लोगों पर हमला बोला है। बंदरों के ताजे हमले का शिकार भाजपा के एएसी मोर्चा के जिला महासचिव दिनेश चौहान बने। बंदरों के झुंड ने अचानक उन पर हमला कर दिया। बंदरों ने उनका कान नोचकर अलग कर दिया।
राजस्थान के अलवर में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। बीते दिनों में बंदरों के झुंड ने कई लोगों पर हमला बोला है। बंदरों के ताजे हमले का शिकार भाजपा के एएसी मोर्चा के जिला महासचिव दिनेश चौहान बने। बंदरों के झुंड ने अचानक उन पर हमला कर दिया। एक बंदर ने उनका कान नोचकर अलग कर दिया। उन्हें जयपुर रेफर किया गया है।
अलवर के रामगढ़ कस्बे में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रहे हमलों से कस्बेवासी भय के साए में है बंदरों के हमलों के बीच जीने को मजबूर हो गए हैं। बीते कुछ महीनों में बंदरों के हमलों में सौ से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं।
भाजपा के एएसी मोर्चा के जिला महासचिव दिनेश चौहान ने बताया कि वह गुरुवार शाम को अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। चौहान ने खुद को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन एक खूंखार बंदर ने उनके कान पर झपट्टा मारते हुए पूरा कान नोचकर अलग कर दिया।
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल दिनेश चौहान को पहले रामगढ़ से अलवर रेफर किया गया। वहां से हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर किया गया है। जयपुर में उनके कान की सर्जरी की जाएगी।
कस्बे के प्रजापति मोहल्ले में इससे पहले भी बंदरों के हमलों से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। जोशी मोहल्ले में कांता देवी के मकान की छत पर बंदरों की टोली ने उत्पात मचाते हुए छत पर लगे पिलर को नीचे गिरा दिया। तेज धमाके की आवाज से पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि बड़ा हादसा टल गया।
बंदरों के बढ़ते आतंक से परेशान कस्बेवासियों ने शुक्रवार को एकजुट होकर रामगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बंदरों के द्वारा किए जाने वाले हमले से जल्द निजात दिलाने की मांग की। एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तुरंत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ से बात की। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि बंदरों को पकड़ने का टेंडर हो चुका है। शुक्रवार से ही पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।