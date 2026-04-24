Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शेरवानी खरीदने निकला था दूल्हा, बदमाशों ने किडनैप कर लिया; पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

Apr 24, 2026 09:57 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
share

राजस्थान में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी के लिए शेरवानी खरीदने निकले दूल्हे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इस घटना के विरोध में लोग पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। पुलिस की नाकेबंदी के बीच खुद को घिरता देख अपहरणकर्ता दूल्हे को रास्ते में छोड़कर फरार हो गए।

शेरवानी खरीदने निकला था दूल्हा, बदमाशों ने किडनैप कर लिया; पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

राजस्थान में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी के लिए शेरवानी खरीदने निकले दूल्हे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इस घटना के विरोध में लोग पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। पुलिस की नाकेबंदी के बीच खुद को घिरता देख अपहरणकर्ता दूल्हे को रास्ते में छोड़कर फरार हो गए।

अलवर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के रामबास गांव से देर शाम को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां शादी से ठीक पहले दूल्हे का बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।

बताया जा रहा है कि महेश यादव की शादी 26 अप्रैल को आगरा जिले के करकड़ा गांव में तय थी। शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब दूल्हे के अपहरण की खबर गांव में पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। देखते ही देखते यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में सूरज का कहर, श्रीगंगानगर 44.5°C के साथ देश में सबसे गर्म

सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया

घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि जल्द से जल्द दूल्हे को सुरक्षित बरामद किया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया।

सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी। आसपास के इलाकों में वाहनों की सघन जांच की। इस बीच वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर ब्लैक स्कॉर्पियो में आए युवकों को देखा गया। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

ये भी पढ़ें:PM के दौरे से पहले सुरक्षा में सेंधमारी, VVIP मंच तक पहुंचा युवक;SHO सस्पेंड

वारदात ने सभी को झकझोर दिया

इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी जैसे खुशहाल मौके पर इस तरह की वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अलवर के एसपी सुधीर चौधरी ने बताया की जिले के गोविंदगढ़ में दूल्हा महेश यादव पुत्र गोरधन यादव, निवासी रामबास अपनी शादी की तैयारियों के चलते शेरवानी लेने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में IPL टिकट के नाम पर डिजिटल डकैती; क्लिक करते ही आप हो सकते हैं कंगाल

दूल्हे को बीच रास्ते मे छोड़कर फरार

एसपी ने बताया कि जिले में नाकेबंदी कराकर बदमाशों का पीछा किया। खुद को पुलिस से घिरता देखकर बदमाश दूल्हे को बीच रास्ते मे छोड़कर फरार हो गए। दूल्हे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रिपोर्टः हंसराज

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Rajasthan News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।