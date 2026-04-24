शेरवानी खरीदने निकला था दूल्हा, बदमाशों ने किडनैप कर लिया; पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग
राजस्थान में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी के लिए शेरवानी खरीदने निकले दूल्हे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इस घटना के विरोध में लोग पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। पुलिस की नाकेबंदी के बीच खुद को घिरता देख अपहरणकर्ता दूल्हे को रास्ते में छोड़कर फरार हो गए।
राजस्थान में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी के लिए शेरवानी खरीदने निकले दूल्हे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इस घटना के विरोध में लोग पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। पुलिस की नाकेबंदी के बीच खुद को घिरता देख अपहरणकर्ता दूल्हे को रास्ते में छोड़कर फरार हो गए।
अलवर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के रामबास गांव से देर शाम को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां शादी से ठीक पहले दूल्हे का बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
बताया जा रहा है कि महेश यादव की शादी 26 अप्रैल को आगरा जिले के करकड़ा गांव में तय थी। शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब दूल्हे के अपहरण की खबर गांव में पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। देखते ही देखते यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।
सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया
घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि जल्द से जल्द दूल्हे को सुरक्षित बरामद किया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया।
सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी। आसपास के इलाकों में वाहनों की सघन जांच की। इस बीच वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर ब्लैक स्कॉर्पियो में आए युवकों को देखा गया। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।
वारदात ने सभी को झकझोर दिया
इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी जैसे खुशहाल मौके पर इस तरह की वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अलवर के एसपी सुधीर चौधरी ने बताया की जिले के गोविंदगढ़ में दूल्हा महेश यादव पुत्र गोरधन यादव, निवासी रामबास अपनी शादी की तैयारियों के चलते शेरवानी लेने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया।
दूल्हे को बीच रास्ते मे छोड़कर फरार
एसपी ने बताया कि जिले में नाकेबंदी कराकर बदमाशों का पीछा किया। खुद को पुलिस से घिरता देखकर बदमाश दूल्हे को बीच रास्ते मे छोड़कर फरार हो गए। दूल्हे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
रिपोर्टः हंसराज
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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