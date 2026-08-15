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पेचकस और चाकू से दादा पर हमला कर हत्या, ऑनलाइन सर्च किया तरीका; राजस्थान में खौफनाक कांड

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, पाली, पीटीआई
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पुलिस ने बुजुर्ग का शव बरामद होने के बाद परिवारवालों से पूछताछ की। नाबालिग से पूछताछ की गई तो वह घबरा गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। 

पेचकस और चाकू से दादा पर हमला कर हत्या, ऑनलाइन सर्च किया तरीका; राजस्थान में खौफनाक कांड
राजस्थान में पोते ने की दादा की हत्या

राजस्थान के पाली जिले में घरेलू झगड़े के चलते एक लड़के ने अपने दादा की हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने में उसके दोस्त ने भी उसकी मदद की। पुलिस ने बताया कि 16 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया गया जबकि उसके दोस्त और खेत की रखवाली करने वाले 50 साल के शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार यह घटना 10 अगस्त को हुई थी, जब स्थानीय लोगों की सूचना पर 12 अगस्त को 85 साल के बुजुर्ग का शव नदी के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग की छाती पर चाकू के घाव थे और गला घोंटने के निशान भी मिले। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ की।

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ऑनलाइन सर्च किया मारने का तरीका

पुलिस ने बताया कि जब नाबालिग से पूछा गया कि परिवार ने बुजुर्ग के लापता होने की सूचना क्यों नहीं दी तो वह घबरा गया और बाद में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस जांच के अनुसार, 12वीं कक्षा के छात्र ने घटना से पहले हत्या के तरीकों और मौत के लिए गर्दन पर कितना दबाव होना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आनलाइन सर्च किया था।

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पुलिस ने नाबालिग का मोबाइल फोन खंगाला और हत्या के तरीकों से जुड़ी 'सर्च हिस्ट्री' पाई। लड़के ने पुलिस को बताया कि उसने और उसके दोस्त ने पेचकस और चाकू से दादा पर हमला किया और फिर उनके शव को एक बोरी में भर दिया। वे कबोरी को स्कूटर पर लादकर नदी के पास ले गए और उसमें से शव को निकालकर पानी में फेंक दिया और घर लौटकर सो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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