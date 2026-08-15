पेचकस और चाकू से दादा पर हमला कर हत्या, ऑनलाइन सर्च किया तरीका; राजस्थान में खौफनाक कांड
पुलिस ने बुजुर्ग का शव बरामद होने के बाद परिवारवालों से पूछताछ की। नाबालिग से पूछताछ की गई तो वह घबरा गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
राजस्थान के पाली जिले में घरेलू झगड़े के चलते एक लड़के ने अपने दादा की हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने में उसके दोस्त ने भी उसकी मदद की। पुलिस ने बताया कि 16 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया गया जबकि उसके दोस्त और खेत की रखवाली करने वाले 50 साल के शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के अनुसार यह घटना 10 अगस्त को हुई थी, जब स्थानीय लोगों की सूचना पर 12 अगस्त को 85 साल के बुजुर्ग का शव नदी के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग की छाती पर चाकू के घाव थे और गला घोंटने के निशान भी मिले। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ की।
ऑनलाइन सर्च किया मारने का तरीका
पुलिस ने बताया कि जब नाबालिग से पूछा गया कि परिवार ने बुजुर्ग के लापता होने की सूचना क्यों नहीं दी तो वह घबरा गया और बाद में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस जांच के अनुसार, 12वीं कक्षा के छात्र ने घटना से पहले हत्या के तरीकों और मौत के लिए गर्दन पर कितना दबाव होना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आनलाइन सर्च किया था।
पुलिस ने नाबालिग का मोबाइल फोन खंगाला और हत्या के तरीकों से जुड़ी 'सर्च हिस्ट्री' पाई। लड़के ने पुलिस को बताया कि उसने और उसके दोस्त ने पेचकस और चाकू से दादा पर हमला किया और फिर उनके शव को एक बोरी में भर दिया। वे कबोरी को स्कूटर पर लादकर नदी के पास ले गए और उसमें से शव को निकालकर पानी में फेंक दिया और घर लौटकर सो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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