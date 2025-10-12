मैंने सब कुछ लौटाया, लेकिन सूदखोरों ने...; सरकारी अधिकारी ने 4 पन्नों का नोट लिखकर सुसाइड किया
राजस्थान में सूदखोरों से परेशान होकर एक सरकारी अधिकारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने 4 पन्नों का एक नोट भी लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उनका शोषण किया जा रहा था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
राजस्थान में झुंझुनू के सदर थाना क्षेत्र में चूरू बाईपास स्थित बीरबल मार्केट में रविवार को एक सरकारी अधिकारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरेश सैन शनिवार शाम करीब पांच बजे घर से निकले थे। उसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया।
परिजन और रिश्तेदारों ने रातभर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रविवार को सुबह उनके जीजा महेंद्र सैन बीरबल मार्केट पहुंचे। वहां बेसमेंट का दरवाजा बंद मिला। जब अंदर झांका तो सुरेश फांसी के फंदे से झूलते नजर आए।
पुलिस ने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी 54 साल के सुरेश सैन ने आत्महत्या करने से पहले चार पृष्ठ के पत्र में सूदखोरों पर परेशान करने का आरोप लगाया।
उन्होंने लिखा कि ये ब्याज पर ब्याज जोड़ते रहे और फिर भी मैं करोड़ों रुपए भरता रहा। मैं थक गया हूं। मैंने सब कुछ लौटाया, लेकिन सूदखोरों ने चैन से जीने नहीं दिया। उन्होंने लिखा कि उनकी दुकान का पूरा कर्जा चुकाने के बावजूद वे रजिस्ट्री नहीं लौटा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।