Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भाजपा सरकार ने 50 हजार वाले पट्टे 4-4 लाख में दिए, विधानसभा में बरसे गोविंद सिंह डोटासरा

Mar 10, 2026 07:36 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

कांग्रेस सरकार के समय एक-एक पट्टा 50-50 हजार में दिया गया था। वही पट्टा आज आप लोग 4-4 लाख रुपये में दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान विधानसभा में भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।

भाजपा सरकार ने 50 हजार वाले पट्टे 4-4 लाख में दिए, विधानसभा में बरसे गोविंद सिंह डोटासरा

कांग्रेस सरकार के समय एक-एक पट्टा 50-50 हजार में दिया गया था। वही पट्टा आज आप लोग 4-4 लाख रुपये में दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान विधानसभा में भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा बोले- आपने कहा था कि 13 लाख पट्टे फर्जी हैं, मैं जांच कराऊंगा। ये सदन उस जांच रिपोर्ट का इंतजार ढाई साल से कर रहा है।

40-40 बार माननीय भजनलाल जी करते हैं…

विधानसभा में दी गई दलील का वीडियो डोटासरा ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। सदन में डोटासरा ने भजनलाल सरकार और उनके मंत्रियों पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा- यहां खड़े होकर एक एक आदमी 40-40 बार माननीय भजनलाल जी...माननीय भजनलाल जी... करता रहता है। अरे भाई इससे विकास हो रहा है क्या? राजस्थान विकसित राजस्थान हो रहा है क्या?

ये भी पढ़ें:उत्तम नगर होली मर्डर: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों के घरों को गिराने पर लगाई रोक
ये भी पढ़ें:दिल्ली में कार के अंदर पड़े मिले 2 शव, बंद गाड़ी में हुईं मौत की क्या वजह?

ढाई साल में भी क्लियर नहीं हो पाएगी कन्फ्यूजन

डोटासरा ने आगे कहा- सरकार नगर निकाय और यूआईटी के क्षेत्राधिकार तक तय नहीं कर पा रही है, जिससे जनता को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा- हम किसी संस्था की पैरवी नहीं कर रहे हैं। हम जनता की पैरवी कर रहे हैं। सीकर में ही काम नहीं संभल रहा है, तो राजस्थान में क्या हाल होगा? डेली कोई अधिकारी फाइल लेकर आ जाता है, मंत्री जी साइन कर दीजिए। दूसरे दिन दूसरे लोग आते हैं, और कहते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए। इसे आप क्लियर कर दीजिए। ढाई साल में भी क्लियर नहीं हो पाएगी। कन्फ्यूजन वाली स्थित जनता को परेशानी देती है।

इसके बाद डोटासरा ने केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 मिशन की भी आलोचना की। डोटासरा बोले- ये लोग 2047...2047 करते हैं... क्या है 2047, कोई नहीं रहेगा यहां 2047 तक। ये जो आज 200 है, 2047 में कोई नहीं रहेगा। जनता को भ्रमित कर रहे हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Rajasthan Jaipur News BJP अन्य..
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।