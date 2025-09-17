अपराधियों के ठिकानों पर सरकार का छापा; बिजली चोरी मामले में 1.2 करोड़ का जुर्माना लगाया

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) और झालावाड़ पुलिस ने मिलकर बिजली चोरी में शामिल कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसा है।

राजस्थान में बिजली चोरों पर बड़ा एक्शन हुआ। बिजली से जुड़े विभागों ने 371 मामलों में 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) और झालावाड़ पुलिस ने मिलकर बिजली चोरी में शामिल कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसा है। इन मामलों में अपराधियों और माफियाओं पर एक्शन लिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार नामक एक स्पेशल अभियान के तहत, उन्होंने झालावाड़ जिले में हिस्ट्रीशीटरों, मादक पदार्थों के तस्करों और अन्य सक्रिय अपराधियों के लगभग 660 ठिकानों की जाँच की। झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा, कई कुख्यात अपराधियों और माफिया समूहों द्वारा बिजली चोरी में लिप्त होने की गुप्त सूचना मिलने पर, हमने मंगलवार देर रात अभियान शुरू किया।