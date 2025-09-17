Government raids criminals' hideouts; imposes fine of Rs 1.2 crore in power theft case अपराधियों के ठिकानों पर सरकार का छापा; बिजली चोरी मामले में 1.2 करोड़ का जुर्माना लगाया, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Government raids criminals' hideouts; imposes fine of Rs 1.2 crore in power theft case

अपराधियों के ठिकानों पर सरकार का छापा; बिजली चोरी मामले में 1.2 करोड़ का जुर्माना लगाया

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) और झालावाड़ पुलिस ने मिलकर बिजली चोरी में शामिल कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसा है।

Ratan Gupta पीटीआई, जयपुरWed, 17 Sep 2025 11:03 PM
share Share
Follow Us on
अपराधियों के ठिकानों पर सरकार का छापा; बिजली चोरी मामले में 1.2 करोड़ का जुर्माना लगाया

राजस्थान में बिजली चोरों पर बड़ा एक्शन हुआ। बिजली से जुड़े विभागों ने 371 मामलों में 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) और झालावाड़ पुलिस ने मिलकर बिजली चोरी में शामिल कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसा है। इन मामलों में अपराधियों और माफियाओं पर एक्शन लिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार नामक एक स्पेशल अभियान के तहत, उन्होंने झालावाड़ जिले में हिस्ट्रीशीटरों, मादक पदार्थों के तस्करों और अन्य सक्रिय अपराधियों के लगभग 660 ठिकानों की जाँच की। झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा, कई कुख्यात अपराधियों और माफिया समूहों द्वारा बिजली चोरी में लिप्त होने की गुप्त सूचना मिलने पर, हमने मंगलवार देर रात अभियान शुरू किया।

बिजली और पुलिस अधिकारियों की कुल 48 संयुक्त टीमों, जिनमें लगभग 520 पुलिसकर्मी शामिल थे, ने लगभग 10 घंटे तक जाँच की। अधिकारी ने बताया कि विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के तहत 371 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई और 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई जेवीवीएनएल की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा के आदेश पर अधीक्षण अभियंता विशंभर सहाय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल की कड़ी निगरानी में की गई।