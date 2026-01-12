पांच साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, आगामी बजट पर क्या बोले CM भजनलाल?

संक्षेप: राजस्थान सरकार फरवरी में बजट पेश कर सकती है। सरकार बजट की तैयारियों में जुटी हुई है। ये भजनलाल सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। बजट फरवरी के दूसरे हफ्ते में आ सकता है, हालांकि इसपर अंतिम निर्णय होना बाकी है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि सरकारी की प्राथमिकात है कि आगामी बजट युवा केंद्रित बने। मुख्यमंत्री आवास पर बजट से पहले छात्रों से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है ऐसे मे भारत और राजस्थान को विकसित बनाने युवाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा, 'युवाओं की ऊर्जा ही विकास को गति देगी। युवा हमारी सरकार की प्राथमिकता हैं। हमारी प्राथमिकता है कि बजट युवा केंद्रित बने ताकि विकास में तेजी लाई जा सके और एक 'विकसित राजस्थान' बन सके।'

उन्होंने बताया कि 'पिछले दो साल के दौरान एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती जारी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य पांच साल में चार लाख सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में छह लाख नौकरियां देना है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में अब तक ढाई लाख रोजगार के अवसर दिए जा चुके हैं।'

पेपर लीक के मामलों में सख्ती मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन लाख से अधिक युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लगभग दो लाख युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम का फायदा मिला है। वहीं 658 स्टार्टअप को मदद दी गई है। सीएम ने इस दौरान कहा कि ‘सरकार ने पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई की है और दावा किया कि पिछले दो साल में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जबकि पिछली सरकार में युवाओं के सपनों को रौंदा जाता था।’